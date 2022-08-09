研究：氣候變遷打開疾病潘朵拉盒 人類避無可避

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（中央社倫敦8日綜合外電報導）研究發現，由病原體引發的人類疾病，有超過半數因氣候危機衝擊而造成某種程度的惡化。研究人員直指，人類疾病的潘朵拉盒子已經打開。

英國「衛報」（The Guardian）報導，這份研究指出，像是茲卡病毒（Zika）、瘧疾、登革熱、屈公熱、甚至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等疾病，都因熱浪、野火、極端降雨與暴洪等氣候衝擊而加劇。

全球暖化與降雨模式變化，正擴大蚊子、蜱和跳蚤等疾病傳播媒介的範圍，導致瘧疾、萊姆病（Lyme disease）、西尼羅病毒（West Nile）和其他疾病擴散。

此外，暴風雨和洪水讓民眾流離失所，使他們更接近導致腸胃炎和霍亂爆發的病原體；而氣候影響也削弱人類因應某些病原體的能力，例如，乾旱可能導致衛生條件不佳，導致痢疾、傷寒、發燒等疾病。

領導研究的夏威夷大學（University of Hawaii）地理學家莫拉（Camilo Mora）說：「我們正在打開疾病的潘朵拉的盒子。」「因為氣候變遷，我們在世界各地都有觸發的媒介…好比我們用一根棍子戳獅子，獅子也可能在某個時刻反咬我們的屁股。」

研究人員爬梳7萬多篇科學論文，這些論文分析不同氣候危害與傳染病間的關聯性。其中有些論文可追溯到700年前的證據，也就是在人為造成的氣候危機出現之前。

這些論文提到的375種不同傳染病中，研究人員發現，有218種（超過一半）因全球變暖造成更普遍的氣候衝擊而惡化。

根據這篇發表在「自然氣候變遷」（Nature Climate Change）的研究，有較小比例的傳染病（約16%）會因氣候影響而減弱。

研究共同作者韋布斯特（Kira Webster）表示，隨著疾病資料庫更豐富，「我們對大量可用的案例研究感到既著迷又苦惱，這些案例研究已清楚顯現，人類面對不斷增加的溫室氣體排放變得多麼脆弱」。

莫拉說，氣候危機可能在多種情況加劇新型冠狀病毒傳播，例如火災和洪水對棲息地的干擾，將攜帶疾病的蝙蝠等野生動物驅趕到更接近人類的新地區。

莫拉表示，哥倫比亞數年前有段時間密集降雨，導致蚊子數量激增，他也因此感染屈公病而導致關節慢性疼痛。

他說：「氣候變遷讓人類更容易接觸到可能造成傷害的病原體。令人震驚的是，我們沒有更認真看待此事。」

世界衛生組織（WHO）過去已示警，氣候危機「威脅到過去50年在發展、全球健康和減貧上取得的進展」，並估計2030年到2050年間，每年將增加25萬人死於像是瘧疾和下痢等疾病擴散，以及營養不良和熱傷害等。（譯者：陳怡君/核稿：楊昭彥）1110809