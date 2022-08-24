中國水利部長：長江流域旱情嚴峻 做抗長旱準備

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（中央社台北24日電）中國因持續高溫缺雨，長江流域出現1961年以來最嚴峻的乾旱，中國水利部長李國英表示，必須有抗大旱、抗長旱的準備，做好水資源調度，任何情況下都要保證人民飲水安全。

中國今夏高溫創下1961年以來持續時間最長紀錄；降水也罕見地少，水利部數據顯示，長江流域降水量7月較同期減少逾3成，8月較同期更大減逾6成。

長江流域發生自1961年以來最嚴峻的乾旱，其中洞庭湖水量不足、長時間沒水，「瘦成一道閃電」，導致魚類死亡。

據中國水利部網站23日資訊，8月20日至23日，李國英前往長江流域部分省市檢查指導抗旱保人飲安全、保秋糧作物灌溉工作，表示要全力確保人民群眾飲水安全和秋糧作物灌溉用水需求，堅決打贏這場抗旱硬仗。

李國英指出，當前長江流域旱情形勢嚴峻，預報還將進一步發展。供水安全是人民群眾最關心最直接最現實的利益問題，要把確保人民群眾飲水安全放在第一位，加強組織力量，不落一戶一人，任何情況下都要絕對保證人民群眾飲水安全。

他強調，要以科學精準實施以三峽水庫為核心的長江上游梯級水庫群聯合調度、洞庭湖湘資沅澧「四水」幹支流水庫群聯合調度和鄱陽湖贛撫信饒修「五河」幹支流水庫群聯合調度等，精打細算用好每一方水資源。

李國英並要求，要做好「抗大旱、抗長旱」的準備，從最不利情況出發，提前做好後續水資源的籌集和儲備，讓水資源調度更精準、更有效。

他強調，大旱之年凸顯了加快水利基礎設施的極端重要性，特別是水網建設。要堅持標本兼治、立足長遠，提升水資源配置和應對極端情況能力。

中國這波高溫乾旱恐影響秋糧。據統計，四川、重慶、湖北、湖南、江西、安徽等長江流域6省市農作物受災面積達1764萬畝（約117.6萬公頃），秋糧占全年糧食產量3/4，官方坦言收成面臨威脅。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110824