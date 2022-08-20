世界糧食計劃署：非洲之角2200萬人瀕飢荒

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（中央社奈洛比19日綜合外電報導）聯合國世界糧食計劃署（WFP）今天表示，非洲之角3國現正遭逢嚴重旱災，瀕臨飢荒人數已增加到2200萬名，未來6個月需要4億1800萬美元來賑濟處境最惡劣的飢民。

法新社報導，援助團體表示，非洲之角3國肯亞、索馬利亞和衣索比亞因多年來降雨不足，現已出現40年來最嚴重旱災。在災情最嚴重地區，情況有如飢荒。

現已有4個雨季未能光顧這個地區，前所未見，造成數以百萬頭牲口死亡，農作物被毀，110萬人被迫離家出外尋找糧食和飲水。

世界糧食計劃署署長畢斯利（David Beasley）說：「全世界必須立即採取行動，保護非洲之角最脆弱的地區，以免陷入普遍飢荒。」

他說：「目前的乾旱危機還看不到盡頭，因此我們必須取得所需資源來挽救生命，避免人們陷入極嚴重的飢餓和飢荒。」

糧食計畫署2022年初警告，非洲之角3國共有1300萬人面臨飢荒，籲請捐助國在需求甚殷的情況下慷慨解囊。但人道志工指出，由於俄軍入侵烏克蘭等危機轉移了外界對於非洲之角天災的注意力，使得捐款數量不多。

同時俄軍侵烏使得全球糧食和燃料價格飆漲，增加了運送賑濟物資的成本。

在今年年中前，由於雨季再度未能光臨肯亞、衣索比亞和索馬利亞，使得極端需要救助的人數暴增到2000萬名，也使飢荒的警告更加迫切。

糧食計畫署說，最晚9月前就會有至少2200萬人面臨飢荒，而且人數還將增加，未來6個月需要4億1800萬美元來賑濟處境最惡劣的飢民。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1110820