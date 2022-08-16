烏克蘭估9月出口300萬噸糧 首艘援非運穀船啟航

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔/伊斯坦堡16日綜合外電報導）烏克蘭官員今天說，烏國9月可從國內港口輸出300萬公噸穀物，未來或許還可每月出口400萬公噸。此外，一艘載有俄烏戰爭開打以來運往非洲首批援助糧食的船也已啟程。

路透社報導，烏克蘭基礎建設部副部長瓦斯科夫（Yuriy Vaskov）說，政府已收到申請，未來2週有30艘船將駛至烏克蘭以運出穀物。

自從俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，並封鎖烏國在黑海的港口之後，烏國的穀物出口量就大幅滑落。但在俄烏達成協議後，7月已有3座黑海港口解除封鎖，好讓數十萬公噸的烏克蘭穀物得以運到買家手中。

土耳其國防部今天表示，依據聯合國（UN）斡旋下俄烏達成的穀物出口協議，又有5艘船載著玉米和小麥駛離烏克蘭港口，其中3艘從切爾諾莫斯克港（Chornomorsk）出發，另2艘從皮夫登尼港（Pivdennyi）啟程。

土耳其國防部還提到，由俄羅斯、土耳其、烏克蘭和聯合國在伊斯坦堡成立的聯合協調中心，今天將檢查4艘駛往烏克蘭的船。

金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）的Eikon平台資料顯示，今天駛離烏克蘭的船包括「英勇指揮官號」（MV Brave Commander），船上載有俄烏戰爭開打以來、運往非洲的第一批來自烏克蘭的人道援助糧食。

法新社報導，烏克蘭基礎建設部在社群媒體Telegram上表示，聯合國承租的英勇指揮官號載著2萬3000公噸小麥從皮夫登尼港離開，將駛往非洲東部國家吉布地（Djibouti），再送貨到鄰國衣索比亞。

路透社報導，烏克蘭基礎建設部在聲明中還說，它正與聯合國共同設法增加供應給非洲社會弱勢人口的糧食。

不過，烏克蘭農業部本週表示，雖然港口已經解封，烏國穀物出口量仍減少。7月1日開始的2022/2023銷售年度至今，烏克蘭僅出口265萬公噸穀物，較上年度同期萎縮46%。

烏克蘭本月前半個月出口了94.8萬公噸穀物，大約只有去年同期188萬公噸的一半。（譯者：曾依璇/核稿：張正芊）1110816