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千年神像道盡掠奪史 美將30件古物歸還柬埔寨

2022/8/9 11:50（8/9 12:08 更新）
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美國8日將早年被人從柬埔寨掠奪走的30件藝術品與古物物歸原主。（圖取自twitter.com/SDNYnews）
美國8日將早年被人從柬埔寨掠奪走的30件藝術品與古物物歸原主。（圖取自twitter.com/SDNYnews）
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（中央社紐約8日綜合外電報導）美國今天將早年被人從柬埔寨掠奪走的30件藝術品與古物物歸原主，包括有1000多年歷史的佛教和印度教神祇青銅像及石像。

綜合法新社和路透社報導，曼哈頓聯邦檢察官威廉斯（Damian Williams）在媒體面前正式將這些古物移交柬埔寨駐美大使。

威廉斯說：「我們慶祝柬埔寨的文化遺產歸還給柬埔寨人民，並重申我們致力打擊藝術品和古物非法販運的承諾。」

柬埔寨駐美大使在儀式上說，這些古物將在柬埔寨首都金邊的國家博物館展出。

威廉斯的辦公室在聲明中說，美方歸還的30件作品年代橫跨青銅時代到12世紀，包括1尊10世紀的印度教神祇室建陀（Skanda）騎乘孔雀雕像，以及1尊10世紀的印度教象頭神格涅沙（Ganesha）雕像，兩尊都是從昔日吳哥王國首都貢開（Koh Ker）盜走。

柬埔寨的遺址在1960年代到1990年代內戰中遭受廣泛洗劫，柬埔寨政府此後一直尋求取回在國際市場上出售的被盜文物。

威廉斯的辦公室說，數十年來，數以千計的雕像和雕刻品被人從柬埔寨販運給曼谷的古董商，然後非法出口給亞洲、歐洲和美國的收藏家、商人甚至博物館。

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其中1名經銷商是有泰國和美國雙國籍的英裔收藏家拉奇福德（Douglas Latchford），他2019年被控走私和電匯詐欺等罪名，隔年在泰國過世；女兒在他死後將所有相關收藏品歸還柬埔寨。

紐約檢察官辦公室參與大量作品的歸還工作。從2020年夏天到2021年底，至少有700件歸還給14個不同的國家，包括柬埔寨、印度、巴基斯坦、埃及、伊拉克、希臘和義大利。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110809

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