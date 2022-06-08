300年寶藏船海底影像首曝光 珍寶估值數十億美元

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（中央社波哥大7日綜合外電報導）哥倫比亞軍方分享在950公尺海底沉睡300年的寶藏船聖荷西號大帆船的影像，據信船上珍寶現在至少價值數十億美元。沉船畫面首度呈現世人眼前，也為寶藏誰屬再掀話題。

法新社報導，軍方昨天深夜在聲明中稱，在哥倫比亞文化部監督下，海軍運用水下遙控無人載具在哥倫比亞加勒比海岸下潛近950公尺深，抵達沉船殘骸，進行4次觀測任務，發現沉船保持原樣，未遭「人類干擾」。

船上大砲部分遭泥土覆蓋，一旁可見到瓷器、陶器、玻璃瓶和金幣。船頭的一部分可以清楚看到遭藻類和貝類覆蓋著，也可以看出船體外框。

當局指出，執行觀測任務期間還發現另外兩處沉船遺址，包括一艘殖民時代大帆船和一艘後殖民時代雙桅帆船。

哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）說：「拜科技設備之賜和哥倫比亞海軍的努力，我們以前所未見的精確度捕捉到沉船影像。」他表示，沉船「完好如初，期待未來進行打撈」。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，可能的沉船打撈工作早已是一場長達數十年官司的主軸，西班牙和玻利維亞原住民族哈拉哈拉族（Qhara Qhara）也都聲稱自己才是船上珍寶的主人。

聖荷西號大帆船（San Jose）1708年在卡他赫納（Cartagena）附近遭英國海軍擊沉時為西班牙國王菲立普五世（King Philip V）所有，船上珍寶當時正從新大陸被運回西班牙宮廷途中，600多名船員只有少數存活。

沉睡300多年的聖荷西號一直讓尋寶人趨之若鶩，它的蹤跡終於在2015年被發現。

專家認為，聖荷西號船上至少有200噸黃金、白銀、翡翠。據信船上寶藏現在至少價值數十億美元。

哥倫比亞認為殘骸在其水域發現，屬於該國文化遺產的一部分，意味著這批寶藏不能夠變賣。

但是西班牙堅稱，寶藏當時在西班牙的聖荷西號上，因此應該屬於西班牙所有。玻利維亞哈拉哈拉族則表示，當年西班牙強迫族人挖掘貴金屬礦藏，他們才應該是這批財寶的主人。

沉船被發現時，時任哥倫比亞總統桑托斯（Juan Manuel Santos）曾表示，聖荷西號是「世界史上載運最多寶藏的帆船」。

桑托斯提出出售部分寶藏，運用其收益來資助打撈行動，遭到杜克阻止，因為這樣才能確保將完整殘骸留在哥倫比亞。

哥倫比亞當局宣布有意興建沉船博物館，使其成為「哥倫比亞、加勒比海和舉世的驕傲」。考量到深度，打撈沉船將是技術和科學上的挑戰。

當局已經確認卡他赫納外海另外13處地點，將繼續探尋其他沉船。（譯者：何宏儒/核稿：陳昱婷）1110608