更多編輯台推薦新聞：
公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看
生活

7+7返家檢疫違規最高罰100萬元 快篩時程、同住家人注意事項一次看

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌
娛樂

駭客任務就快成真？6部元宇宙電影探索未來世界樣貌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
投資台灣方案延至113年估吸引9000億 資格新增淨零碳排
首頁 / 重點新聞

以色列近海沉船藏寶 逾千年耶穌像戒指重見天日[影]

2021/12/22 23:29（12/23 11:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
以色列文物局22日表示，考古團隊在沉船中發現許多珍貴古物，包含一枚刻有耶穌善牧像的金戒指。（圖取自facebook.com/AntiquitiesIL）
以色列文物局22日表示，考古團隊在沉船中發現許多珍貴古物，包含一枚刻有耶穌善牧像的金戒指。（圖取自facebook.com/AntiquitiesIL）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷22日綜合外電報導）以色列文物局今天表示，考古學家近幾個月潛入古老港口塞沙里亞附近海域，發現兩艘沉船中藏有許多古物，其中一些的年代屬西元第3世紀，包含一枚刻有耶穌善牧像的戒指。

以色列文物局（Israel Antiquities Authority）表示，這枚在塞沙里亞（Caesarea）附近地中海海床上發現的金戒指，嵌著一枚綠色寶石，上面刻著肩上扛羊的少年人像，同時還發現了數百枚銀幣與銅幣。

一名考古學家表示，善牧（Good Shepherd）是東方基督徒最早使用的象徵之一，他還說這枚戒指源於西元第3世紀中期左右。

在新約聖經約翰福音中，耶穌自稱是會保護信眾的好牧人。

以色列考古學家們也在沉船中尋獲許多羅馬時期的銅幣。（圖取自facebook.com/AntiquitiesIL）
以色列考古學家們也在沉船中尋獲許多羅馬時期的銅幣。（圖取自facebook.com/AntiquitiesIL）
影片來源：Israel Antiquities Authority Official Channel
訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

以色列文物局表示，這批古物中還有羅馬時期的小雕像，以及一枚刻有聖經所記載里拉琴（lyre）圖像的戒指。古物藏在兩艘分屬600年前和1700年前的沉船內，可能是下錨在當地時碰上風暴而沉沒。

新約聖經使徒行傳記述，使徒彼得在塞沙里亞為羅馬百夫長哥尼流（Cornelius the Centurion）施洗。以色列文物局指出，塞沙里亞市是基督宗教最早期的重鎮之一，曾住有最早的一批基督徒。（譯者：楊昭彥/核稿：張佑之）1101222

延伸閱讀
6600萬年罕見完整恐龍胚胎出土 偷蛋龍孵化過程如現代鳥類土耳其發現1萬年前巨石遺址 成後疫情旅遊新亮點漢文帝劉恆霸陵位置確定 西漢陵墓考古最後拼圖覆鼎金成南投縣定考古遺址 出土罕見喇叭型玉環以色列發現新死海古卷碎片 可溯及約2000年前
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族