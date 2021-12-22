6600萬年罕見完整恐龍胚胎出土 偷蛋龍孵化過程如現代鳥類

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科學家21日宣布發現一個至少有6600萬年歷史、保存良好的恐龍胚胎，準備像小雞般從蛋裡孵化出來。（圖取自iScience網頁cell.com/iscience）

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）科學家今天宣布發現一個至少有6600萬年歷史、保存良好的恐龍胚胎，準備像小雞般從蛋裡孵化出來。這枚化石凸顯某些恐龍與現代鳥類的共同點，似比過去認為的還要多。

這個恐龍蛋化石是在中國南部江西省贛州市發現，胚胎是雙足、羽覆的恐龍偷蛋龍，研究人員為牠取了個「英良貝貝」（Baby Yingliang）的暱稱。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，中國、英國與加拿大的研究人員探究英良貝貝與其他先前發現的偷蛋龍胚胎，推斷恐龍在破殼而出前會動並更換姿勢，孵化過程極似鳥類。

這篇研究的作者之一、英國伯明罕大學（University of Birmingham）研究人員馬慧芯（Fion Waisum Ma）告訴法新社：「這是史上發現保存最好的恐龍胚胎之一。」研究今天刊於美國科學期刊iScience。

馬慧芯與同事發現英良貝貝把頭部塞在身體底下，雙腳擺在兩旁，背部捲曲，這種姿勢先前沒在恐龍身上見過，但與現代鳥類的姿勢很像。

鳥類裡這種蜷縮行為是由中樞神經系統控制。小鳥準備孵化時，會將頭塞在右翼底下，以便用鳥喙破殼時能穩定頭部。無法將頭部塞在翅膀底下的胚胎，孵化不成而死的機率較高。

馬慧芯說：「這顯示現代鳥類這種行為，最初是從恐龍祖先演化而來。」

偷蛋龍科於白堊紀晚期生活在現今亞洲與北美。牠們的嘴喙有各種形狀、飲食習慣也不同，體型差異很大，最小者像現代火雞，最大像是巨盜龍（Gigantoraptor），可長達8公尺。

這枚蛋化石長約17公分，從頭到腳長約27公分的英良貝貝靜臥其中。這枚化石現存於英良石材自然歷史博物館。

研究人員認為，這個胚胎約有7200萬到6600萬年歷史，可能是突然遇到土石流而保存在泥中，沒有被食腐動物吃掉。

研究團隊成員、英國愛丁堡大學學者布魯薩特說，尚未孵化的小恐龍長得就像捲曲蛋內的小鳥。（圖取自英國愛丁堡大學網頁birmingham.ac.uk）

如果英良貝貝長到成年期，身長可達2到3公尺。科學家對偷蛋龍科的食性仍不能完全肯定。先前有在偷蛋龍化石的胃部區域發現蜥蜴化石，但最新研究發現，偷蛋龍的胃中有胃石，推測也有可能是植食性。

研究團隊成員、英國愛丁堡大學（University of Edinburgh）學者布魯薩特（Steve Brusatte）在聲明中說：「這顆蛋內的胚胎是我見過最美的化石之一。這隻尚未孵化的小恐龍長得就像捲曲蛋內的小鳥，顯示今日鳥類的許多特徵都是先從恐龍祖先身上演化而來。」

研究團隊希望能更詳細地研究英良貝貝，使用先進掃描技術描繪完整骨骼，包括頭骨，因為牠身體仍有部分嵌於岩石。

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「華爾街日報」指出，這枚恐龍蛋是約20年前在中國贛州市發現的幾批化石之一，但直到2015年才被一名專家確定為恐龍蛋化石，進一步仔細檢查後，赫然發現竟保存著完整的偷蛋龍胚胎。

過去百年多來雖發現不少恐龍蛋化石，但內含胚胎者則很罕見，因為尚處胚胎階段的恐龍骨頭極其脆弱，通常在成為化石的過程裡就破壞殆盡，或零零落落沒連接一起，難以還原完整骨架甚至孵化前姿態，像英良貝貝如此骨骼俱在且完整胚胎實屬稀有中的稀有。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1101222