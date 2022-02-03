庫克船長奮進號沉睡海底兩世紀 澳洲稱找到殘骸[影]

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影片來源：Australian National Maritime Museum

（中央社雪梨3日綜合外電報導）澳洲研究員今天表示，英國探險家庫克船長著名船隻「奮進號」（Endeavour）的殘骸已在美國羅德島州外海發現，不過美國研究夥伴認為，這一宣布言之過早。

法新社報導，庫克船長（Captain James Cook）1768年至1771年間指揮奮進號歷史性地航向澳洲和紐西蘭。不過奮進號在美國獨立戰爭期間於紐波特港（Newport Harbour）沉沒，超過兩世紀以來，遭世人遺忘。

澳洲國家航海博物館（Australian National Maritime Museum）總監森普琛（Kevin Sumption）今天在媒體簡報會中表示：「自1999年，我們一直在我們認為奮進號沉沒的2平方英里海域內，調查若干18世紀的沉船殘骸。」

「根據文獻和考古證據，我確信這就是奮進號。」

然而羅德島海洋考古計畫（Rhode Island Marine Archaeology Project）指出，現在下定論為時過早。

羅德島海洋考古計畫執行長阿巴斯（DK Abbass）發表聲明說，澳方這一宣布「違反合約」；並說，「結論將經由適當的科學程序作出，而非澳洲的情緒或政治考量。

澳洲國家航海博物館一名發言人說，阿巴斯「有權針對我們積累的大量證據，發表自己的意見」。博物館方面也不認為它違反了任何合約。

2018年，一個考古學家團隊宣布，他們認為奮進號殘骸位於羅德島的沈船地點，但表示必須進行更多分析。森普琛正是此團隊一員。

超過兩世紀前，庫克船長指揮奮進號，從英格蘭駛向大溪地，接著到了紐西蘭，並於1770年抵達澳洲，同時繪製了澳洲東岸地圖。

奮進號1778年8月在紐波特港沉沒時，它已更名為「山德威奇勳爵」（Lord Sandwich），並在美國獨立革命期間被英國人用來關押戰俘。

英國人最終將奮進號與其他船隻鑿沈，以阻止法國艦隊駛進紐波特港支持美國獨立。這距庫克船長1779年2月在夏威夷離世前僅數個月。

澳洲國家航海博物館表示，奮進號沉沒紐波特港海底兩世紀後，現僅有大約15%船體仍屬完整。森普琛說：「目前的重點在於，如何保護與保存殘餘船體。」（譯者：張璦/核稿：張佑之）1110203