東北季風影響 基隆北海岸宜蘭等地雨勢估9日後趨緩

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（中央社記者余曉涵台北7日電）受到東北季風影響，宜蘭及基隆北海岸等地區降下豪雨。中央氣象局今天表示，預估要到9日後雨勢才會趨緩，但未來一週桃園以北及東半部會有局部短暫雨。

氣象局持續發布豪雨特報，受到東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣有局部大豪雨或超大豪雨，大台北山區及台南市、花蓮縣有局部大雨或豪雨，高屏地區、基隆北海岸及嘉義、雲林、南投、台東山區有局部大雨發生的機率，注意坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區慎防淹水。

氣象局預報員陳伊秀接受中央社記者訪問表示，降雨要到9日之後才會較為趨緩，尤其宜蘭地區今天晚間到明天還會有豪雨等級的降雨發生，基隆北海岸、花蓮、大台北地區有大雨或豪雨機率。

陳伊秀指出，10日後東北季風再度增強，但這波帶來的是較乾的空氣，因此降雨跟這兩天相比會趨緩很多，不過桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴的天氣型態，這種天氣型態會一直持續到14日。

溫度方面，陳伊秀說，10日那波的東北季風會帶來涼空氣，10日深夜到11日清晨，北部低溫約在攝氏20度到21度，中部為22度到23度，高溫落在24度左右，12日起高溫則會回升1到2度。

另外，陳伊秀說，後期有熱帶擾動發展機會，不排除有機會發展為颱風桑卡，甚至有機會影響台灣，但模式還相當分歧，仍需要再觀察。（編輯：管中維）1111007

（圖取自facebook.com/CWB.TW）