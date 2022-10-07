雨彈襲宜蘭 冬山鄉道路淹水阻礙通行

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受東北季風影響，宜蘭7日午後瞬間大雨，冬山鄉義成路2段淹水深度至少達半個輪胎，阻礙通行，警方已在當地設立警示錐，提醒用路人改走其他道路。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年10月7日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣7日電）受東北季風影響，宜蘭今天降下瞬間大雨，冬山鄉義成路2段淹水深度至少達半個輪胎高，警方已在當地設立警示錐，提醒用路人改走其他道路。

受東北季風影響，水利署今天針對宜蘭縣冬山鄉發布一級警戒，三星鄉、羅東鎮則為二級警戒。

宜蘭市公所表示，受瞬間大雨影響，宜蘭河溪水雖無暴漲，但宜蘭橋下停車場已有積水情況，建議民眾不要逗留及長期置放車輛，公所也已透過派出所聯繫停車車主，趕緊移動車輛。

位在三星鄉的天主教聖母醫護管理專科學校也因瞬間大雨，校園淹水，校園大樓之間的走廊因積水，師生以桌椅作為臨時通道。

聖母護專表示，學生平時在下午4時50分下課，但已開會討論，將配合公車抵達時間，於下午4時30分讓學生彈性離校，家長可提早來接送學生，現場也將派人疏導，保障學生安全。

雨彈不只狂炸三星鄉，冬山鄉部分道路也有淹水，有的深度至少半個輪胎高。

冬山鄉長林峻輔告訴中央社記者，鄉內大進村大進七路附近因排水系統不佳，導致路面積水無法馬上排除，反而被引流到當地民宅前造成積水，公所已調派塑膠護欄與沙包，阻擋雨水流到當地低窪巷道，未來也將爭取經費，改善當地排水系統。（編輯：方沛清）1111007