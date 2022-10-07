降雨範圍擴大 10縣市留意豪雨

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（中央社記者余曉涵台北7日電）降雨範圍擴大，中央氣象局今天持續針對宜蘭縣、台北市等10縣市發布豪雨及大雨特報，提醒民眾留意。

氣象局發布豪雨特報，受到東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣有局部大豪雨或超大豪雨，大台北山區及花蓮縣有局部大雨或豪雨，高雄、屏東地區、基隆北海岸及嘉義、南投、台東山區有局部大雨發生的機率，注意坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區慎防淹水。

大雨地區為基隆市、嘉義縣、南投縣、高雄市、屏東縣及台東縣；豪雨地區為台北市、新北市及花蓮縣；超大豪雨地區為宜蘭縣。

另外，氣象局也針對宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時15分。（編輯：管中維）1111007