更多編輯台推薦新聞：
星咒之絆摘金漫大獎 Moonsia盼台漫被世界看見
文化

星咒之絆摘金漫大獎 Moonsia盼台漫被世界看見

楊勇緯世錦賽摘銅 台灣男子柔道史第一人
運動

楊勇緯世錦賽摘銅 台灣男子柔道史第一人

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「日台友情」全場嗨翻
文化

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「日台友情」全場嗨翻

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

降雨範圍擴大 10縣市留意豪雨

2022/10/7 15:30（10/7 15:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央氣象局7日下午針對宜蘭縣、台北市等10縣市發布豪雨及大雨特報，提醒民眾留意。圖為台北市信義區民眾穿雨衣騎乘腳踏車。中央社記者張新偉攝 111年10月7日
中央氣象局7日下午針對宜蘭縣、台北市等10縣市發布豪雨及大雨特報，提醒民眾留意。圖為台北市信義區民眾穿雨衣騎乘腳踏車。中央社記者張新偉攝 111年10月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北7日電）降雨範圍擴大，中央氣象局今天持續針對宜蘭縣、台北市等10縣市發布豪雨及大雨特報，提醒民眾留意。

氣象局發布豪雨特報，受到東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣有局部大豪雨或超大豪雨，大台北山區及花蓮縣有局部大雨或豪雨，高雄、屏東地區、基隆北海岸及嘉義、南投、台東山區有局部大雨發生的機率，注意坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區慎防淹水。

大雨地區為基隆市、嘉義縣、南投縣、高雄市、屏東縣及台東縣；豪雨地區為台北市、新北市及花蓮縣；超大豪雨地區為宜蘭縣。

另外，氣象局也針對宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時15分。（編輯：管中維）1111007

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
延伸閱讀
東北季風挾帶水氣 吳德榮示警注意異常降雨東北季風挾水氣 宜蘭7至8日防大豪雨北部5日起降溫有雨 雙十節低溫探21度
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
宜蘭超大豪雨特報 累積雨量破400毫米【更新】