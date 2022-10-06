東北季風挾水氣 宜蘭未來2天防大豪雨

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（中央社記者張雄風台北6日電）氣象局今天提醒，受東北季風挾水氣及地形作用影響，明天、8日在宜蘭可能有局部大豪雨，大台北及東半部也會有局部大雨或豪雨；10日起另一波東北季風增強，北台灣轉為乾冷。

中央氣象局今天下午持續發布豪雨特報，東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣地區有局部大雨或豪雨發生，大台北、花蓮山區及基隆北海岸有局部大雨，注意坍方、落石及溪水暴漲。

氣象局預報員官欣平告訴中央社記者，未來一週仍是東北季風影響的期間，其中明天至8日降雨明顯，宜蘭、花蓮及大台北山區、基隆北海岸有局部大雨或豪雨，其中宜蘭山區可能有局部大豪雨發生。

官欣平進一步說明，本週宜蘭的大豪雨範圍與9月底的超大豪雨範圍相似，主因也都是東北風挾水氣，再加上地形作用，容易出現累積性的降雨。

根據氣象局網站，今天截至下午5時，累積雨量以宜蘭縣冬山鄉126毫米最多，累積雨量前10名有9處在宜蘭、1處在花蓮。

官欣平表示，降雨預計9日逐漸緩和，但宜蘭還是會有局部大雨發生的機會；10日因為另一波東北季風增強，帶來偏乾冷的空氣，雨勢更趨緩，但桃園以北、東半部迎風面仍有局部降雨。

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氣溫方面，官欣平指出，10日起受到東北季風增強、帶來乾冷空氣而逐漸降溫，預計11、12日會是感受最明顯的時候，夜間清晨大台北、桃園、宜蘭等地低溫約攝氏20度，中部約21、22度，南部約23度。

官欣平提到，雖然南海至菲律賓一帶仍有大低壓帶，但目前觀察未來8至10天並未有會影響台灣的熱帶擾動；近期主要影響台灣的天氣系統須留意東北季風帶來的降雨。（編輯：管中維）1111006