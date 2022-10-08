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東北季風影響 宜蘭花蓮局部大豪雨

2022/10/8 08:19（10/8 08:32 更新）
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氣象局表示，8日東北季風影響且水氣仍多，宜蘭、花蓮及大台北雨勢較持續。圖為走在台北市信義區街頭的民眾撐傘遮擋雨勢。（中央社檔案照片）
氣象局表示，8日東北季風影響且水氣仍多，宜蘭、花蓮及大台北雨勢較持續。圖為走在台北市信義區街頭的民眾撐傘遮擋雨勢。（中央社檔案照片）
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（中央社台北8日電）氣象局表示，今天東北季風影響且水氣仍多，宜蘭、花蓮及大台北雨勢較持續，其中宜蘭、花蓮地區有局部豪雨或大豪雨以上等級發生的機率。

中央氣象局說，基隆北海岸及大台北山區亦有局部大雨或豪雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。桃園及台東地區亦有局部短暫雨，新竹以南則維持多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

溫度方面，氣象局指出，桃園以北、宜花天氣稍涼，高溫約攝氏25至29度，其他地方高溫仍有31至34度，至於各地低溫約23至25度。

氣象局說，東北季風影響，嘉義以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，沿海地區並有較大風浪，海上作業及海邊活動請注意安全。（編輯：李錫璋）1111008

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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