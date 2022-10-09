吳德榮：國慶日轉乾冷 留意秋颱發展

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（中央社記者張雄風台北9日電）氣象專家吳德榮今天表示，國慶日乾冷空氣南下，各地天氣好轉，北台灣平地清晨低溫下探攝氏18度；週末有形成「秋颱」與東北季風「共伴效應」的機會，其未來動向應持續密切觀察。

中央氣象局今天發布豪雨特報，東北季風影響，今天花蓮縣仍有局部大雨或豪雨，宜蘭山區有局部大雨發生，連日降雨，注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，自6日至今天凌晨4時，累積雨量圖最大值在宜蘭南澳鄉，已達1260毫米；最新歐洲模式模擬顯示，今天白天東北季風稍減弱，東半部及大台北有局部雨。

吳德榮指出，今晚至國慶日清晨另一股東北季風增強，桃園以北、東半部仍有局部雨，迎風面仍有豪雨的威脅，應隨時注意氣象局發布的「特報」；新竹以南平地皆為晴朗穩定的天氣，山區偶有局部短暫降雨。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，國慶日白天乾冷空氣南下，各地天氣好轉，北台氣溫漸降、愈晚愈涼，平地最低氣溫約降至攝氏18度左右，中南部白天仍偏熱、早晚涼，日夜溫差大。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，11日各地晴時多雲，北舒適、南微熱，各地早晚偏涼微冷，北台清晨平地最低氣溫約降至16、17度；11日晚至14日迎風面水氣漸增，迎風面大台北及東半部有局部短暫雨，背風面新竹以南晴時多雲；15日迎風面水氣更增多，北部及東半部有局部雨，有較大雨勢。

另外，吳德榮表示，各國模式模擬顯示，本週「西北太平洋」又有熱帶擾動發展，週末有形成「秋颱」與東北季風「共伴效應」的機會，其未來動向應持續密切觀察。（編輯：張銘坤）1111009