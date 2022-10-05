9月雨量僅長期平均值6成 颱風生成數多出近2個

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（中央社記者張雄風台北5日電）氣象局今天表示，統計今年9月颱風生成數為7個、較長期氣候平均值多出近2個，其中包含史上最晚發布颱風警報的強颱軒嵐諾；9月氣溫接近歷年氣候平均值、雨量僅平均值的6成。

中央氣象局今天在「報氣候-中央氣象局」臉書粉絲專頁分享今年9月的氣候統計。氣象局指出，颱風生成數，9月氣候平均值為5.1個颱風，而今年9月生成7個，多出平均值近2個颱風；其中也包含史上最晚發布首發颱風警報的軒嵐諾颱風（9月2日）。

氣象局也提到，若統計今年1至8月則有11個颱風，較1至8月的氣候平均值13.5個略少。

氣象局表示，在平均氣溫部分則和平均值相近，9月分氣溫氣候平均值為攝氏27.5度，今年9月均溫為27.6度；相較於今年8月平均氣溫為29.3度，9月秋意到，東北風影響漸增、暑氣稍降。

雨量方面，氣象局指出，9月的氣候平均值為291.4毫米，今年9月則是169.1毫米，約氣候平均值的6成，主要還是因為颱風軒嵐諾、梅花接近台灣，外圍環流為北部及中部山區帶來明顯雨勢。

氣象局說明，整體來看，氣溫北部及中部為正常，南部及東部為正常偏高；雨量部分則是北部及中部正常偏多，南部及東部偏少。

氣象局解釋，氣候平均值區間為1991年至2020年，氣溫及雨量統計數值為局屬13個平地測站的平均值。（編輯：郭諭儒）1111005