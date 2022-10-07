蔡總統：先大後小、以大帶小 助企業建立減碳能力

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總統蔡英文（圖）7日在台北萬豪酒店出席「工商協進會70週年慶祝大會」，並向與會來賓致詞。中央社記者張新偉攝 111年10月7日

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（中央社記者鄭鴻達台北7日電）總統蔡英文今天表示，台灣經濟表現在疫情下獲國際肯定，政府將持續提升產業競爭力，並以「先大後小、以大帶小」模式，助企業建立減碳能力，並達成淨零轉型目標。

蔡總統今天出席工商協進會70週年慶祝大會。蔡總統致詞時，特別先對台下的台積電創辦人張忠謀及妻子張淑芬致意，並感謝工商協進會在台灣經濟發展過程中，一直扮演重要角色，也提供政府重要建言。

蔡總統說，在疫情之下，台灣經濟表現獲得國際肯定，她感謝企業界攜手，也強調政府會繼續提升台灣產業競爭力，持續發展「六大核心戰略產業」，協助產業導入AI、5G等前瞻科技。

蔡總統提及，政府與企業的共同目標，就是擴大台灣的全球經貿布局，並加速產業淨零轉型，如今透過「 台美21世紀貿易倡議 台美21世紀貿易倡議是什麼？ 台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。 倡議針對11項議題，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業與非市場經濟。 首次會議預定2022年6月27日當週在美國華府舉行。 看更多 關閉 」，政府盼與美國進一步深化貿易關係，也持續爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ CPTPP CPTPP 小百科 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。

內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。

成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。

緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。 資料來源：經濟部國際貿易局 看更多 關閉 ），開拓更大國際市場。

對於產業淨零轉型，蔡總統說明政府會以「先大後小、以大帶小」模式，協助企業建立減碳能力，也與業界密切合作，共同達成淨零轉型目標。

蔡總統表示，很高興看到工商協進會理事長吳東亮及逾百家企業，共同承諾將配合政府「2050淨零路徑規劃」，完成產業低碳轉型目標。

蔡總統也指出，台灣將在10月13日解封邊境，讓大家朝向正常生活再邁進一大步，她期許能與工商協進會一起全力拚經濟，開創台灣經貿新局。（編輯：蘇龍麒）1111007

總統蔡英文（左6）7日在台北萬豪酒店出席「工商協進會70週年慶祝大會」，會中與理事長吳東亮（左5）、行政院副院長沈榮津（右4）等人合影留念。中央社記者張新偉攝 111年10月7日