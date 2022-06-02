科技部辦減碳績優獎 鼓勵科學園區廠商淨零轉型

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（中央社記者蘇思云台北2日電）科技部今天宣布，為呼應全球2050淨零排放趨勢，今年規劃首次辦理「科學園區減碳績優獎」，鼓勵園區廠商節能減碳，推動產業淨零轉型，即日起受理申請至8月15日止。

科技部今天發布新聞稿，希望透過本次徵件計畫，除公開表揚推動績效優良的廠商，更能支持科學園區事業單位以創新做法推動減碳行動，像是建置智慧化能源管理系統、導入低碳綠色製程、應用低碳燃料替代與轉型、推動循環經濟、輔導廠商參與國際低碳倡議、應用碳捕存與再利用技術等措施，期待園區企業發揮低碳領頭羊的功能，作為產業楷模。

科技部表示，「科學園區減碳績優獎」評選組別分成2組，包括A組屬行政院環境保護署公告的「第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源之園區事業」，以及B組的非上述對象的其他園區事業。

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科技部指出，獎項包含「減碳措施與成效」及「未來減碳路徑規畫」兩大評選項目，前者將評比近3年所採用實際減碳措施及採行措施的可擴散性，是否可供其他事業參考應用，或對供應鏈的影響等；後者則針對未來短、中、長期減碳路徑規畫及推動策略前瞻性進行評比。

科技部指出，獲選的園區事業將由科技部頒發獎盃及獎狀，並辦理公開場合表揚，也將在科技部網站揭露廠商減碳優良事蹟。（編輯：張均懋）1110602