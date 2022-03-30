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國發會揭2050淨零轉型12大戰略 8年催出4兆民間投資

2022/3/30 14:35（3/30 22:42 更新）
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國發會30日公布台灣2050淨零排放路徑，宣布透過風電、光電、氫能、電力系統與儲能等12項關鍵戰略，達到能源轉型目標。（國發會提供）
國發會30日公布台灣2050淨零排放路徑，宣布透過風電、光電、氫能、電力系統與儲能等12項關鍵戰略，達到能源轉型目標。（國發會提供）
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（中央社記者潘姿羽、梁珮綺台北30日電）國發會今天公布台灣2050淨零排放路徑，宣布透過風電、光電、氫能、電力系統與儲能等12項關鍵戰略，達到能源轉型目標；預計至2030年將投入近新台幣9000億元預算，帶動民間投資逾4兆元。

國發會今天公布2050淨零碳排路徑圖，將「去碳電力」為主軸，2050年能源配比再生能源將占60%至70%、氫氣9%至12%，火力加上碳捕捉、利用與封存技術（CCUS）約占20%至27%，抽蓄水力1%。

政府同時宣示2025年不興建新燃煤電廠，2030年風力光電累積裝置容量達40GW，2040年燃煤、燃氣電廠依CCUS發展進程導入運用，2050年再生能源發電占比超過60%。

國發會30日公布2050淨零碳排路徑圖。（國發會提供）
國發會30日公布2050淨零碳排路徑圖。（國發會提供）

運輸方面，將朝向降低運輸需求、運具電氣化等方向邁進，報告指出，2030年拚市區公車及公務車全面電動化，電動車及電動機車市售比分別達30%及35%，到了2040年，電動車及電動機車市售比就要達到100%。

建築部分，預計2040年50%既有建築更新為建築能效1級或近零碳建築，2050年要達到100%新建建築物及超過85%建築物為近零碳建築。

國發會並針對2050淨零轉型，提出風電、光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能、碳捕捉利用及封存、運具電動化及無碳化、資源循環零廢棄、自然碳匯、淨零綠生活、綠色金融，以及公正轉型等12項關鍵戰略。

政府將在2050年前全力推動淨零轉型主要計畫，目前規劃至2030年前投入預算近9000億元；其中金額較高者有再生能源及氫能2107億元、電網及儲能2078億元、運具電動化1683億元、節能及鍋爐汰換1280億元，其餘項目還有低碳及負碳技術、資源循環、森林碳匯、淨零生活等。

至於預算來源，國發會主委龔明鑫說明，預算來源可分三部分，既有規劃1200億元、國營事業4400億元，新增計畫部分約3200億元；新增計畫部分，3200億元均攤下來，每年增加約400億元左右，「調度應該還ok」。

媒體詢問對於每年增加的預算，是否需要訂定特別條例爭取預算，龔明鑫回答，是否需要訂定特別條例由下任政府思考比較合適，但不一定需要特別預算，也可以放在公建預算，只是額度增加而已。

淨零轉型是世界趨勢，台灣也必須跟隨潮流，國發會盤點淨零轉型4大效益，可以翻轉高進口能源依賴風險，由2021年的97.4%，2050年降至50%以下；產業轉型並帶動綠色成長動能；政府投入帶動民間投資，至2030年帶動民間投資約4兆元以上；提升生活品質與環境永續發展，至2030年約減少2019年的空污量約3成。

淨零轉型的過程中，產業將扮演重要角色，國發會指出，會透過4大面向、2大合作模式協助產業淨零轉型。

四大面向分別是建構企業碳盤查能力、提升企業減碳能力、協助企業掌握資訊，以及提升金融業淨零轉型的能力建構；2大合作模式則是採先大後小、以大帶小的模式，以及結合產業公協會力量，並由國營事業以身作則。（編輯：林淑媛）1110330

國發會30日舉行記者會，公布台灣2050淨零碳排路徑圖，內政部次長邱昌嶽（左起）、科技部次長林敏聰、環保署長張子敬、國發會主委龔明鑫、經濟部次長林全能、交通部次長陳彥伯等官員出席。中央社記者鄭清元攝 111年3月30日
國發會30日舉行記者會，公布台灣2050淨零碳排路徑圖，內政部次長邱昌嶽（左起）、科技部次長林敏聰、環保署長張子敬、國發會主委龔明鑫、經濟部次長林全能、交通部次長陳彥伯等官員出席。中央社記者鄭清元攝 111年3月30日
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