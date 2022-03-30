國發會減碳預算9000億 環團批糧草未足就打仗

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（中央社記者張雄風台北30日電）國發會今天公布台灣2050淨零碳排路徑，估算至2030年前投入預算約新台幣9000億元。綠色和平認為，現在的規劃相當於「糧草未足就打仗」，且對於2030中期減碳目標也遠遠不足。

國發會今天舉行台灣2050淨零碳排路徑圖記者會，根據簡報，規劃2050淨零轉型主要計畫，至2030年預算近9000億，主要項目包含再生能源及氫能2107億、電網及儲能2078億 、運具電動化1683億、節能及鍋爐汰換1280億等。

綠色和平今天發布新聞稿，認為目前政府的淨零路徑「兩缺一低」，缺預算、缺目標、低估成本。所提出的9000億預算明顯低估淨零轉型成本，且作為預算來源的國營企業及新增計劃都甚無保障。

綠色和平氣候與能源專案主任鄭楚忻認為，台灣目前淨零規劃可謂「糧草未足就想打仗」，在收入來源不穩定的情況下，就對未來支出畫下大餅；這次淨零路徑明顯是削足適履，以一個低減碳目標，合理化一個低估淨零成本，又缺乏預算執行的計劃。

綠色和平指出，根據報告，9000億的預算中，主要靠國營事業4400億及新增計劃3200億作為預算來源。但台灣多年來國營事業的財務狀況都極為吃緊，如台電今年1月稅前已虧損59億元，而中油到今年2月的累積虧損也已達600億元，逼近其資本額一半。

綠色和平表示，新增計劃中包括「氣候變遷因應法」內的碳定價，則尚未提出任何法案供社會討論，距離正式開徵仍遙遙無期。

此外，若比較國外在民生相關的減碳預算，2020年韓國所提出的綠色新政，光是包含推動公共設施全面零耗能建築的民生相關轉型，如建築物導入再生能源設備與隔熱材料、進行建築物翻修、綠色智慧學校、校園設置太陽能板等，該法案5年內就須投資6.2兆韓元，約新台幣1500億；但台灣分配額度僅210億元。

科技研發部分，綠色和平指出，碳捕捉技術分配到415億元，但以國際能源總署（International Energy Agency,IEA）最新公布的數據估算，目前碳補捉的成本難以看到下降趨勢，若要讓民間投資碳補捉技術，其相關碳定價須達每噸60至70美元才能勉強打平能源均化成本；僅僅415億的預算，恐只能用來抵減台灣年排放量的10%左右，且1年就用罄。

最後，綠色和平批評，在日韓爭相更新2030減碳目標的同時，台灣淨零路徑卻對2030年減碳目標隻字未提；由公布的圖說看來，2030年對應的減碳目標僅10%至20%，遠遠低於聯合國氣候變遷小組（IPCC）建議的45%。（編輯：陳政偉）1110330