碳費3子法草案預告 收費公式分3類暫定每年5月繳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北29日電）環境部今天預告碳費配套3子法草案，碳費計算公式備受關注，依據是否自主減量及有無高碳洩漏風險，公式有3類；事業單位應每年4月底前完成前1年碳盤查登錄，5月底前繳碳費。

「氣候變遷因應法」做為碳費的母法，3子法包含「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」的草案，環境部今天預告，預告期間為60天，並召開記者會說明。

根據環境部先前規定，碳費收費對象為公告應盤查登錄及查驗排放源，且全廠（場）直接及使用電力間接溫室氣體年排放量合計值達2.5萬公噸以上的電力業及製造業，2.5萬公噸是基本扣除額的概念，估計約有500家。

對於碳費如何計算，環境部氣候變遷署長蔡玲儀說明，主要分為事業單位有無提出自主減量計畫，訂出一般及優惠費率的公式。

根據草案，若不提出自主減量計畫，碳費的計算公式為（排放量-2.5萬公噸）乘以一般費率。

蔡玲儀指出，若有提出自主減量計畫，則優惠費率又可再細分為該事業單位是否有高碳洩漏風險。所謂的碳洩漏風險是參考歐盟標準，依排放密集度、貿易密集度等，經中央主管機關審查認定。

高碳洩漏風險事業單位的碳費計算，為排放量乘以「碳洩漏風險係數值」乘以優惠費率（A、B兩類）；而非高碳洩漏風險碳費計算，則為（排放量-2.5萬公噸）乘以優惠費率（A、B兩類）。亦即高碳洩漏風險事業單位不可享2.5萬噸的扣除額。

優惠費率分為較嚴謹的A類「行業別指定削減率」，也就是以科學為基礎的減量方式（SBT）；B類則是技術標竿指定削減率，也就是事業單位以過去5年（2019年至2023年）排放平均值為基準年，計算至目標年直接排放、使用電力碳排放削減率。

（圖取自環境部網頁moenv.gov.tw）

至於一般費率、優惠費率數值為何，蔡玲儀說，這部分仍要透過碳費費率審議會中討論。

至於碳洩漏風險係數值，蔡玲儀進一步說明，這部分也是參照歐盟，未來將會分3階段調整，在碳費起徵之初訂為0.2，接著分別為0.4及0.6，也就代表可減免的排放量愈來愈少；至於規劃的期程仍待進一步討論。

根據草案，事業單位應於每年4月底前完成前1年的溫室氣體盤查、登錄，5月底前應依此排放量完成申報繳納碳費。（編輯：陳清芳）1130429