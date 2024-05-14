10年以上刑期收容人逾千 屏東監獄推動關懷犬計畫

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（中央社記者黃郁菁屏東縣14日電）屏東監獄10年以上刑期收容人逾千，為舒緩老年與身心障礙等收容人監禁壓力，今天與屏東科大簽訂策略聯盟備忘錄，推動「監獄關懷犬」計畫，投入動物治療與犬隻照養專業培訓。

依法務部矯正署屏東監獄新聞稿，監獄目前有近2300名收容人，10年以上長刑期收容人有1082人、65歲以上收容人145人、身心障礙收容人86人；老年化、精神問題，以及家庭支持薄弱成為個別監獄收容人隱憂。盼透過引進關懷犬，使受刑人身心放鬆、舒緩監禁壓力、增加個人安全感與減少孤獨感受，降低受刑人身心疾患發作機率。

出席屏東監獄備忘錄見證簽署儀式的法務部長蔡清祥表示，關懷犬能撫慰老年受刑人，在訓犬員專業指導與規劃下，收容人能進一步了解犬隻習性、訓練及照養技術，進而培養收容人專業能力，在潛移默化中達到悔改向上目標；期待兩造合作順利，開啟矯正機關生命教育新篇章。

與立委吳思瑤共同倡議這項計畫的立委鍾佳濱接受媒體聯訪表示，屏東監獄附近流浪犬造成當地困擾，透過計畫不止可導入動物治療，預防再犯、幫助復歸社會，也可改善附近流浪犬問題，對監獄、受刑人、社區都有助益。

屏東監獄典獄長蔡景裕說，已拆除監獄內原來的菇菇園規劃為關懷犬飼養預定地；未來會篩選關懷犬輔助支持成員，包括65歲以上、家庭支持力度薄弱、在監適應狀況不良者進行訓練。

國立屏東科技大學「工作犬訓練中心」講師級研究員羅書姍指出，目前中心有訓練導聾犬、肢障輔助犬、閱讀犬、社交關懷犬，會挑選性情較穩定犬種進行訓練，未來希望讓收容人成為優秀照顧員。

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羅書姍說，計畫目標分短、中、長期。短期先以動物輔助活動介入，時數還待討論；中期將在獄所建置犬舍，讓收容人學習犬隻照養；長期則導入更專業犬隻訓練教育，如行為指令訓練，並辦理收、送養計畫。

羅書姍現場也讓中心2隻工作犬作技能示範，拉布拉多示範犬「Polla」先上陣，展現配合遛狗人腳步速度隨行、聽從指令坐下原等待等技能；接著由國內為數不多的導聾犬梗犬「胖比」示範，在手機響時引導聾人走向聲源。狗狗表現讓與會者驚嘆連連，紛紛拿起手機捕捉工作犬萌樣。（編輯：孫承武）1130514