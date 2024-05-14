「鈴芽」歌手十明訪台 家人叮嚀買鳳梨酥當伴手禮

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（中央社記者王心妤台北14日電）日本歌手十明演唱「鈴芽之旅」主題曲，並當日本樂團RADWIMPS演唱會嘉賓。她表示，出道後能到世界各地演唱，很珍惜這些難得經驗，而家人也要她這次來台買鳳梨酥當伴手禮。

十明此次來台將擔任日本搖滾樂團RADWIMPS明晚演唱會嘉賓，她今天接受台灣媒體訪問表示，正式出道後有機會跟著RADWIMPS到各地演出，是很不同的體驗，家人會叮嚀她要注意身體健康。

對於她這次要來台灣，家人也給她「買鳳梨酥」的任務，而這次來台灣後喝了珍珠奶茶，她笑說：「這是當地的口味，太久沒喝了，差點噎到。」

十明私下還是大學生，她笑說，因為身兼歌手，最難在巡迴期間顧好學分，但平時都會擷取生活經驗，像是跟朋友相處的過程當作歌曲創作靈感，正式登台前，會獨處30分鐘，「讓自己轉換身分，準備以歌手身分唱歌了。」

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十明因為「鈴芽之旅」主題曲在社群軟體有很高的討論度，她表示，過去也曾對點閱數字感到壓力，不過現在會轉換心情，現在認為創作都是良性競爭，最感動有粉絲誇獎她的聲音美麗又獨特，讓她在低潮時備受鼓勵。

音樂串流平台Spotify將十明選為2024最值得關注的次世代音樂人，十明表示，對此稱號沒有壓力，反而會自我鼓勵，更想把日本歌手椎名林檎當作典範，確立個人風格。（編輯：李亨山）1130514