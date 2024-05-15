開箱老照片》中華奧運棒球隊移地訓練

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（中央社網站）1984年（民國73年）5月15日：中華棒球代表隊啟程赴美，展開第五階段的訓練比賽，行前由中華民國棒球協會在台北空軍官兵活動中心舉行記者會。

1984年夏季奧林匹克運動會棒球比賽於7月20日至8月2日在美國洛杉磯舉行，棒球首度進入奧運賽場，進行表演賽。

中華棒球儲訓隊在1983亞洲棒球錦標賽取得奧運參賽資格，於賽前至美國訓練及友誼賽，再從中挑出20人列入正選名單，當時以郭泰源、趙士強為首的投打陣容，被國人寄予厚望。

但因中華台北在正式奧運賽中不幸輸給日本，無緣金牌戰，與韓國一代巨投宣銅烈所坐鎮的韓國隊在銅牌戰中打至延長賽，在14局上半中華隊靠著3支安打，包括了楊清瓏的兩分全壘打，以3比0擊敗韓國，締造台灣棒壇首次在奧運史上首次奪牌的紀錄，至今40年。

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