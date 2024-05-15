520就職典禮空中全兵力預演 巨幅國旗飛越總統府

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（中央社記者吳書緯台北15日電）520總統副總統就職典禮將屆，國軍今天早晨進行首次就職典禮空中全兵力預演，陸軍CH-47SD契努克運輸直升機吊掛巨幅國旗飛越總統府，空軍雷虎小組5架AT-3教練機施放藍白紅彩煙，場面壯觀。

中華民國第16任總統、副總統就職典禮將於20日舉行，當天國軍出動陸、海、空軍各型軍機飛越總統府上空向三軍統帥致敬。軍方今天、17日進行全兵力預演；19日合併大會預演，當天下午進行最後一次全兵力預演。

今天的空中全兵力預演首先由空軍F-16V戰隼戰機、IDF經國戰機，以及陸軍UH-60M所組成的天候觀測機，分別於早晨6時30分、6時40分飛抵目標區，噴射發動機轟隆聲響劃過大台北地區上空；不少民眾帶著攝影器材到總統府前方廣場，拍攝首次就職典禮空中全兵力預演。

隨後7時9分由國旗梯隊登場，陸軍出動1架CH-47SD契努克運輸直升機吊掛長18公尺、寬12公尺的巨幅國旗，由2架UH-60M黑鷹直升機護衛組成國旗小隊，後方依序有3架AH-64E阿帕契攻擊直升機、3架AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機，以及3架海軍S-70C反潛直升機各自編隊組成旋翼小隊，跟隨國旗小隊飛越總統府前方上空。

緊接在7時23分，快速梯隊由5架F-16V（blk20）戰機、5架IDF經國戰機、5架幻象2000-5戰機與象徵國機國造的5架勇鷹新式高教機，依序組成5機編隊飛越總統府前方上空。

空軍雷虎小組的5架AT-3教練機7時29分壓軸，自總統府後方飛越總統府上方，施放藍、白、紅3色彩煙，場面壯觀。

17日上午將再進行就職典禮空中全兵力預演，據了解，規劃的操演時序與今天操演相同。（編輯：郭無患）1130515