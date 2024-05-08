520就職典禮21響禮砲 訓練重默契嚴格考驗臨場反應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北8日電）總統副總統就職典禮520舉行，身為野戰砲兵的國軍禮砲連將致上最高敬禮21響禮砲。每3秒鐘間隔一發的禮砲，訓練著重默契與危機處理，萬一出現未擊發狀況，必須在短短0.5秒內補發，嚴格考驗臨場反應。

國軍禮砲連將於5月20日總統、副總統就職典禮上，配合國防部聯合樂隊演奏的「敬禮樂」及「總統致敬曲」，致上最高軍禮21響禮砲。就職典禮籌備會今天邀請媒體前往陸軍關渡指揮部砲兵營砲一連（禮砲連）位於新店的營區採訪。

禮砲連除執行禮砲兵任務，本身也是野戰砲兵，必須專精各項野戰砲兵專長。禮砲連主要由陣地指揮官、計時手、計彈手及發射手等人員組成，他們代表國家門面，禮砲連著重儀態優雅、動作一致，不同於野戰砲兵講求作戰精準與戰鬥支援，訓練方式截然不同。

實施禮砲致敬，總統及外國元首的活動，射擊最高致敬21響；副總統、總理19響；上將階級17響，但因上將人數較多，實務上較少執行禮砲射擊。

禮砲連執行任務著重默契、一致性及臨場危機處理，例如，禮砲連均為4門火砲，每1發間隔3秒鐘，若有不擊發的情況出現，必須以暗號示意下一門火砲立即發射；另外，禮砲連通常於開闊地形執勤，經常遭遇高溫環境，平時就必須進行耐熱訓練。

擔當520禮砲連陣地指揮官的中尉副連長葉芫菲與總教官士官長陳弘軒說明，若第2門火砲不發火，此時發射手會以暗號提醒下一門（第3門）火砲，並在0.5秒內補發並持續射擊；另外，為強化炎熱耐受度，會要求禮砲連官兵於日正當中，在開闊地穿著國軍公發的防寒外套，訓練時間最少30分鐘至1小時間。

擔任計時手的陸軍中士顏嘉良表示，由於發射手的射擊時機是看計時手的右手上下擺動，若訓練不足晃動導致發射手誤判，因此平常必須進行右手臂肌耐力訓練，透過5公斤、10公斤啞鈴循序訓練，並讓右手臂保持45度角、10分鐘後再休息5分鐘，重複5次。

過去曾發生禮砲射擊次數不慎增加的情況，因此禮砲連特別配置計彈手。此次擔任計彈手的陸軍中士沈子傑指出，當確切21響後，他會吹哨提醒射擊任務結束，整個過程必須保持高度專注力，避免受到外在因素影響。（編輯：郭無患）1130508

國軍禮砲連將於總統副總統就職典禮致上最高軍禮21聲禮砲，穿著公發防寒大衣進行例行耐熱訓練。中央社記者游凱翔攝 113年5月8日

國軍禮砲連將於總統副總統就職典禮致上最高軍禮21聲禮砲，在8日演練中，強調動作一致性及默契。中央社記者游凱翔攝 113年5月8日