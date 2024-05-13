520就職空中兵力預演 F-16V戰機轟隆聲劃過台北

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（中央社記者游凱翔台北13日電）520總統、副總統就職典禮國軍空中兵力首次預演今天早晨展開，由於天候不佳，參與預演兵力縮減，僅2架直升機與3架F-16V戰隼戰鬥機通過總統府上空，民眾可聽到噴射發動機轟隆聲，但雲層太厚，無法目睹戰機英姿。

520就職典禮當天，國軍將出動陸、海、空軍各型軍機共52架飛越總統府上空向三軍統帥致敬。軍方今天早晨首次進行空中半兵力預演，但因氣候不佳，僅國旗機隊2架直升機與3架F-16V戰隼戰鬥機通過總統府上空，其餘均取消。

今天早晨，從空軍台北松山指揮部起飛的1架CH-47SD、1架UH-60M所組成國旗機隊、自嘉義基地起飛的3架F-16V參與半兵力預演，分別在上午7時9分、7時23分飛越總統府上空，但因早晨雲層較厚，大台北地區民眾可聽到噴射發動機轟隆聲劃過天際，但無法目睹F-16V英姿。軍方證實已完成首次半兵力預演任務。

總統、副總統就職典禮當天，陸軍將出動CH-47SD契努克運輸直升機、UH-60M黑鷹直升機、AH-64E阿帕契攻擊直升機、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機；海軍則出動S-70C反潛直升機，這也是S-70C首次參與元首就職典禮。

空軍出動F-16V（blk20）戰機、IDF經國戰機、幻象2000-5戰機、雷虎小組AT-3教練機，以及國機國造勇鷹新式高教機。

今天清晨的空中半兵力預演，原本有23架軍機參與，但天候觀測機於上午6時30分、40分兩次通過後，確認天候影響，原本規劃自桃園龍潭起飛的旋翼小隊（2架AH-64E、2架AH-1W、2架S-70C），以及快速梯隊的3架IDF經國戰機、3架幻象2000-5戰機、3架雷虎AT-3教練機、3架勇鷹高機演練飛越總統府均取消。（編輯：郭無患）1130513

520總統、副總統就職典禮國軍空中兵力預演13日早晨登場，由CH-47SD契努克運輸直升機、UH-60M黑鷹直升機所組成國旗機隊飛越總統府前上空。中央社記者張皓安攝 113年5月13日

520總統、副總統就職典禮國軍空中兵力預演13日早晨登場，陸軍出動CH-47SD契努克運輸直升機（右）、UH-60M黑鷹直升機（左）通過總統府上空。中央社記者張皓安攝 113年5月13日

520總統、副總統就職典禮國軍空中兵力預演13日早晨登場，由CH-47SD契努克運輸直升機、UH-60M黑鷹直升機所組成國旗機隊飛越總統府前上空。中央社記者張皓安攝 113年5月13日