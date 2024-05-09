賴清德520就職禮賓服女裝首採褲裝 象徵進步不回頭

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（中央社記者溫貴香台北9日電）中華民國第16任總統副總統就職慶祝大會與國宴禮賓人員和服裝今天亮相，衣服、禮鞋、配件都是台灣製造。今年的就職典禮，禮賓服女裝首度以褲裝形式呈現，搭配典禮主題「共織台灣‧民主前行」出發，展現昂首闊步、運動感意象，象徵台灣「進步不回頭」精神。

中華民國第16任總統副總統就職倒數11天，上午在總統府舉行禮賓人員行前講習，這次禮賓團隊共分為兩組，包括銘傳大學、台北大學、東吳大學、淡江大學及台北教育大學負責520就職大典；銘傳大學、台南大學及中國醫藥大學則支援首度移師台南的國宴接待，共計7校128位學生將參與就職與國宴接待，禮賓人員的服裝也首度亮相。

設計師呂秉泰說明設計理念，他表示，這次是用平權開放自由多元的概念，改以褲裝的形式做設計，比起裙裝，女性褲裝較常出現在運動與工作場域，而台灣不斷面臨國內的機會與挑戰，期望藉由女性褲裝所呈現的俐落感，帶給民眾「靈活」及「堅韌」的形象。

呂秉泰解釋，上衣採微高領形式，加入簍空領口與圓弧肩線巧思；褲裝的打摺設計在站立時與裙裝相似，走動具有飄逸感，打破褲裝與裙裝的界線。在版型構思上，考量禮賓人員走動與引導等需求，布料選擇全MIT透氣材質，讓學生即使在5月穿起來也相當舒適。

呂秉泰提到，上衣與褲子配色選用不搶眼且舒適柔和的中性色調，上下顏色對比拉開，整體形象更具精神也具專業感。此外，禮賓男鞋採用獨家開發健康按摩鞋店，搭配具專利輕量化技術的橡膠發泡材質，大底重量減輕30%，整體舒適度大幅提升。

呂秉泰透露，女生整體是白色上衣、奶茶色褲子，所以故意選了黑色的鞋子，女鞋選擇比較乾淨的娃娃鞋設計，讓整體搭配比較簡約；男生是素面皮鞋，穿著比較舒適，整體走簡約清新的風格。

禮賓人員銘傳大學游雅馨、國立台北大學黃琳家受訪都表示，這次服裝跳脫以往洋裝以褲裝呈現，穿著上相當舒適，也符合520就職典禮的主題民主、邁步向前，且褲裝材質相當清爽、舒適，服務過程更加行動自如。

銘傳大學李嘉峻目前是大四學生、曾參加過兩次國慶大典，擔任禮賓人員，他談及，對於典禮上可能的突發狀況已做過演練包括CPR、癲癇，以防範在慶典上發生突發狀況，可以協助與會貴賓做第一時間的處理，再由醫護人員做專業處理。

國立台北大學劉冠佑提到，這次禮賓服採用大地色、接近樹木顏色的設計，可以象徵禮賓人員堅韌不拔、穩重幹練的特質。為迎接520就職典禮，平時訓練有針對體能及維持力做一定的訓練，相信這樣的訓練及服裝的舒適度，都讓禮賓人員在這次典禮達到完美的服務。（編輯：張若瑤）1130509

第16任總統副總統就職典禮禮賓人員服裝9日公開，女裝上衣採微高領形式，加入簍空領口；褲裝的打摺設計站立時與裙裝相似，走動具飄逸感，打破褲裝與裙裝的界線。中央社記者王飛華攝 113年5月9日

第16任總統副總統就職典禮禮賓人員服裝9日公開，女裝上衣與褲子配色選用舒適柔和的中性色調，整體形象更有精神也具專業感。中央社記者王飛華攝 113年5月9日

總統府9日在大禮堂舉行第16屆總統就職禮賓研習，擔任禮賓人員的學生展現自信、專業的接待儀態。中央社記者王飛華攝 113年5月9日

總統府9日在大禮堂舉行第16屆總統就職禮賓研習，圖後為以紅、黃、綠、藍4色交織的正副總統當選人賴清德與蕭美琴的肖像。中央社記者王飛華攝 113年5月9日