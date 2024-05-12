蔡明亮韓國全州電影節開講 行者新作在韓拍攝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾12日專電）導演蔡明亮先前受韓國全州國際電影節邀請，參與以他的「行者」系列特別策劃單元活動，向媒體宣布最新一部系列作明年將在全州拍攝。

第25屆全州國際電影節5月1日至10日舉行，今年特別策劃以蔡明亮「行者」系列（又稱慢走長征系列）規劃特別單元，上映至今10部系列作；蔡明亮也在影展記者會上宣布第11部作品的製作計畫。

蔡明亮與全州國際電影節在2001年的短片計畫結緣，明年將透過全州電影計畫（JCP）製作行者系列的第11部作品。

蔡明亮說，「我只在美麗的城市拍攝『行者』，能在美麗的全州拍攝第11部作品，我很榮幸」，表示希望透過這部作品，讓更多觀眾了解全州。行者系列電影以身穿紅袈裟的演員李康生為主角，赤腳漫步於台北、香港、馬來西亞古晉、巴黎、華盛頓等世界各地為特色。

推出行者特別單元同時，全州國際電影節也以此為靈感，舉辦「行者表演比賽」，由蔡明亮與李康生擔任評委；此外還有大師班、與韓國影評家鄭聖一對談等活動，吸引大批影迷前往「朝聖」。

此外，去年在文化內容策進院創意內容大會Taiwan Creative Content Fest獲得提案首獎的導演羅苡珊作品「雪水消融的季節」，以及獲得多項國際影展獎項的導演彭紫惠、王品文作品「春行」，今年雙雙入圍全州影展，導演們也都到影展現場回應觀眾提問。

文策院今年與影展方合作舉辦台灣之夜，在影展期間將台灣影人及許多台灣作品介紹給韓國等國際業者，讓國內影人有更多爭取國際合作的機會。（編輯：郭中翰）1130512