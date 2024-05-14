本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 產經

台積電：A16技術不一定須用艾司摩爾High NA EUV

2024/5/14 21:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社阿姆斯特丹14日綜合外電報導）台積電業務開發資深副總經理張曉強今天表示，台積電的A16技術製程節點不一定需要用到艾司摩爾（ASML）高數值孔徑極紫外光曝光機（High-NA EUV）。

路透社報導，張曉強今天在荷蘭阿姆斯特丹的研討會表示，A16廠的設計可能容納High-NA EUV，但這並非確定。

台積電是艾司摩爾一般極紫外光曝光機的最大客戶。

今天稍早，台積電歐洲子公司總經理狄波特（Paul de Bot）也在荷蘭舉行的研討會上透露，台積電設於德國的歐洲首座廠擬於2024年第4季開始動工。

狄波特在研討會上表示，建廠作業正著手進行中。

台積電去年8月同意投資35億歐元（約新台幣1222億元），在德國設立該公司首座歐洲廠。（譯者：劉淑琴/核稿：陳正健）1130514

#ASML
#台積電
#艾司摩爾
#張曉強
狄波特
台積電稱歐洲首座廠擬第4季動工
台積電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
熊本縣知事力爭台積電設3廠 強調可能性相當大
172.30.142.15
更多編輯台推薦新聞：