基隆清晨14.5度 吳德榮：5/17前日夜溫差大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北15日電）根據氣象署網站，今天清晨本島平地最低溫為基隆市七堵區攝氏14.5度。氣象專家吳德榮今天表示，17日前乾冷空氣南下及輻射冷卻加成，日夜溫差大，北台灣部分平地最低溫將降至15度以下。

根據中央氣象署網站資料顯示，今天清晨本島平地最低溫為基隆市七堵區14.5度；其他縣市低溫部分，新北市汐止區15.1度、台北市北投區15.7度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至17日鋒面在巴士海峽至呂宋島一帶徘徊，鋒後大陸高壓帶來乾空氣，各地晴朗穩定，中南部山區午後偶有零星少量降雨；白天偏熱、早晚偏涼，日夜溫差大，清晨因輻射冷卻加成，北台灣部分平地最低溫將降至15度、甚至更低。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，18至20日高壓迴流，水氣漸增、大氣漸趨不穩定，各地多雲時晴、白天暖熱，午後近山區有局部陣雨；21日西南風增強，大氣不穩定，各地仍多雲時晴、午後降雨範圍擴大、機率提高。

他表示，最新歐洲系集模式模擬，未來1週至10天，在菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀，但發展緩慢，並無侵台機率；其他各國模式也有類似的模擬，仍需持續觀察。（編輯：戴光育）1130515