梅雨季將報到 氣象署估總雨量正常偏少、氣溫正常偏暖

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北30日電）氣象署氣象預報中心主任陳怡良表示，預估今年梅雨季的總雨量以正常到偏少，氣溫在正常到偏暖的機會最大，尤其近年梅雨季降雨時間集中，短時強降雨的頻率有升高趨勢。

中央氣象署今天舉行「梅雨展望」記者會，會中中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良說，預估今年的梅雨季（5月到6月）的各地平均氣溫以正常到偏暖；雨量以正常偏少的機會最大。

陳怡良指出，溫度正常的機率為60%，溫度偏高則為30%到40%，未來雨量正常機率為50%，雨量偏少為30%。

陳怡良表示，近年來梅雨季的總雨量雖然沒有明顯增加或減少，但降雨時間更集中，短時強降雨發生頻率有升高趨勢，將會密切即時監控，降低可能災害。

陳怡良說，目前觀察到 聖嬰現象 聖嬰現象小百科 聖誕節前後，祕魯西岸東太平洋常有一股由北向南的暖洋流，漁獲隨之減少，當地漁民利用空檔保養漁船、漁具，並將暖洋流取名「El Niño」，譯為聖嬰現象。聖嬰現象大約每2至7年會發生一次，持續9至12個月，可能引發異常氣候。 聖嬰現象發生時，南美洲地區會出現暴雨，而東南亞、澳大利亞則會出現乾旱。仰賴農業和漁業，特別是太平洋附近的開發中國家通常最受影響。 赤道東太平洋海溫除了會異常變暖，有時候也會變冷，對氣候的影響與聖嬰現象相反。這個現象被科學家取名字La Niña，是西班牙文中「女孩」的意思，通常被稱作「反聖嬰」現象。 資料來源：中央氣象署 看更多 關閉 有逐漸減弱趨勢，預計未來聖嬰現象將會持續減弱，有可能在今年夏季將轉為反聖嬰現象，屆時太平洋高壓容易偏強，但對台灣的影響還要再觀察。

今年春季的天氣方面，陳怡良說，今天春季2到4月，除了2月上旬、2月底到3月中旬受到鋒面及冷氣團影響溫度略低外，其餘時間氣溫明顯較氣候值偏高，平均溫度為攝氏20度，高於氣候值的20.8度，也是1951年以上的第2暖。

陳怡良指出，春季降雨主要發生在鋒面及華南雲雨區影響期間，整體雨量值偏少，只有222.8毫米，僅約氣候值282.8毫米的8成左右。

另外，前氣象局長鄭明典今天在臉書上表示，熱帶平均氣溫自去年5月起持續偏高，自去年6月起，幾乎天天處於破當日紀錄高溫的狀態，現在達到有現代分析以來的創紀錄高溫。

陳怡良表示，全球平均溫度不斷刷新歷史紀錄，海洋溫度偏高都扮演其中的角色，氣象署有留意到這個現象，對台灣影響會持續觀察。（編輯：陳政偉）1130430