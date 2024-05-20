西半部22日前防局部大雨 週末熱帶低壓可能生成

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（中央社記者張雄風台北20日電）氣象署表示，今晚起至22日是這波鋒面雨勢顯著的時間點，西半部地區留意局部大雨；週末在菲律賓東方海面可能有熱帶低壓生成，下週是否間接影響台灣梅雨系統建立，仍需觀察。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，這週主要受鋒面影響，預計持續至24日，其中明天、22日降雨最明顯，西半部從今晚起至22日都有大雨發生機會。

黃恩鴻表示，鋒面影響期間，雖然不一定整天都會下雨，但各地都有短延時強降雨發生機會；25日鋒面逐漸遠離，但仍有殘餘水氣，西半部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻提到，目前觀察26、27日天氣相對穩定，水氣較少，以東部及東南部地區有局部短暫陣雨為主，其他地區為午後局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，黃恩鴻說，本週大致上偏悶熱，各地低溫約攝氏23至25度、高溫30度左右。

黃恩鴻指出，預估27日晚間有下一道鋒面接近影響，天氣再轉變；若屆時西南季風能配合，下週就有機會正式宣告今年梅雨季「入梅」；但西南季風影響的時間點仍有不確定性。

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黃恩鴻進一步說明，目前各國模擬在菲律賓東方海面熱帶系統可能會發展，有機會這週末增強為熱帶性低氣壓，若再增強則可能成為今年第1號颱風「艾維尼」。

黃恩鴻表示，各國模式皆預測此熱帶系統不會影響台灣，是由菲律賓東方海面北轉朝日本南方海面前進；但若此熱帶系統提早北轉，就可能提早拉升西南季風影響台灣；這部分不確定性高，需再觀察。（編輯：張雅淨）1130520