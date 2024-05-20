氣象署：5月底有機會入梅 留意較大規模降雨

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（中央社記者張雄風台北20日電）前氣象局長鄭明典今天表示，西南季風已在孟加拉灣稍停留，後續會往華南、台灣推進。氣象署表示，今年的梅雨季下週有機會入梅，需再觀察北方鋒面是否配合；提醒民眾留意較大規模的降雨。

前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，由於孟加拉灣海溫高，西南季風到孟加拉灣常會停留一下，先在這裡激發一個熱帶氣旋，等氣旋登陸消散後，西南季風才會再往華南、台灣方向推進，模式的預報合理可參考。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，目前歐美模式都呈現類似上述的模擬，不過時間上稍微有點落差，以美軍模式預估西南季風約28、29日會推進到台灣，而歐洲模式可能會再晚一點。

黃恩鴻說明，台灣的梅雨季是每年5至6月，因此若在5月底左右入梅也仍算是在正常的範圍；當西南季風建立後，下週若北方有鋒面南下，就會在台灣滯留，要特別留意較大規模的降雨。

氣象署說明梅雨的成因。5、6月春夏交替之際，東北季風逐漸減弱時，源自於南方熱帶海洋的西南季風逐漸增強、並向北推進。此時勢力相當的北方冷氣團與南方暖氣團在華南至台灣一帶交會，形成近似滯留的鋒面系統。

氣象署提醒，滯留鋒面初期在華南、台灣附近徘徊，而後北移至長江流域、隨後影響日本、華北、韓國等，所到之處都可能帶來強大的雨勢，甚至造成災情。（編輯：李亨山）1130520