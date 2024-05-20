鋒面接近降雨機率增 午後雨勢大、局部大雨
2024/5/20 08:11（5/20 08:31 更新）
（中央社台北20日電）中央氣象署指出，今天鋒面接近，台灣附近水氣增多，各地降雨機率提高，東半部及南部有局部短暫陣雨或雷雨，下半天降雨範圍增加，中部以北也有局部短暫陣雨或雷雨。
氣象署表示，金門、馬祖及午後中南部地區、北部山區有局部較大雨勢發生的機率，入夜後鋒面影響，西半部地區有局部大雨發生的機率，請留意短延時強降雨，雷擊、強陣風等天氣現象。
氣象署預測，各地低溫為攝氏23至25度，白天各地高溫約29至32度，沒下雨時仍較為悶熱。
氣象署提醒，因過去仍有餘震，行經山區路段應保持警覺，做好防護措施，若降雨發生需留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。（編輯：方沛清）1130520
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未來一週鋒面滯留 20日北部午後防短暫陣雨、中南部留意較大雨勢