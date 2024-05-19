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吳德榮：菲東方海面熱帶擾動醞釀 需持續觀察

2024/5/19 08:45
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（中央社記者張雄風台北19日電）氣象專家吳德榮今天表示，未來1週至10天，菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀，估先接近台灣再朝東北方大迴轉，後續待觀察；21至24日受西南風及滯留鋒面影響，留意局部劇烈天氣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲系集模式及美國系集模式皆模擬，未來1週至10天，菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀，發展緩慢；其未來動向，先朝西北逐漸接近台灣，再向東北大迴轉遠離，2模擬皆有很大的「不確定性」，應持續觀察。

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吳德榮指出，今天高壓迴流，白天持續偏熱，早晚略偏涼；各地大致晴朗，午後山區及東半部偶有局部陣雨的機率；明天白天仍偏熱，水氣漸增，午後局部陣雨或雷雨機率提高，範圍擴大至部分平地，降雨時間持續至入夜。

吳德榮提到，21至24日西南風攜帶水氣、配合梅雨季第3波「滯留鋒」南北徘徊，各地轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣；因大氣不穩定，易有「中小尺度對流系統」發展，伴隨小範圍「劇烈天氣」，如雷擊、強風、瞬間大雨等；25日「滯留鋒」減弱，降雨緩和，午後仍有局部短暫陣雨。（編輯：方沛清）1130519

吳德榮
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