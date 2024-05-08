吳德榮：下週熱帶擾動發展 無侵台機會

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（中央社記者張雄風台北8日電）氣象專家吳德榮今天指出，下週菲律賓東方海面有「熱帶擾動」發展的跡象，無侵台機會，但可能會影響台灣附近鋒面。今天微弱鋒面快掠過，北台灣氣溫略降，北部全天氣溫約攝氏19至28度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，部分模式模擬，下週菲律賓東方海面有「熱帶擾動」發展的跡象，但不同模式模擬差異大，雖皆無侵台機率，但對台灣附近的鋒面，會造成不同的影響，14日以後的天氣，需進一步觀察。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天微弱鋒面快掠過，北海岸及東半部雲量略增、轉有局部短暫陣雨；西半部多雲時晴，山區午後有短暫陣雨的機率；北台灣氣溫略降，北部全天氣溫約19至28度。

他表示，明天、10日大陸高壓挾乾空氣南下，各地轉晴朗穩定，南部山區午後有局部短暫陣雨的機率；明天、10日白天北部舒適微熱、南部偏熱，清晨「輻射冷卻」帶來偏低的氣溫、北台灣局部平地降得最低。

吳德榮指出，11日高壓迴流，各地多雲時晴、氣溫漸升，午後山區有局部短暫陣雨的機率；12日鋒面接近，大氣趨不穩定，局部短暫陣雨或雷雨的機率提高；13日鋒面南下，各地有局部陣雨或雷雨，大氣不穩定，注意小範圍「劇烈天氣」。（編輯：戴光育）1130508