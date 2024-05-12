吳德榮：菲律賓東方海面熱帶擾動醞釀 發展緩慢

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（中央社記者張雄風台北12日電）氣象專家吳德榮今天指出，未來一週在菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀，但發展緩慢；今明2天留意鋒面對流胞帶來小範圍劇烈天氣；14至16日的清晨因輻射冷卻，北台灣低溫下探約攝氏15度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲系集模式模擬，未來一週在菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀，發展很緩慢；其他各國模式模擬也有類似的結果，但需繼續觀察。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天鋒面接近，天氣仍偏熱，大氣趨不穩定，下午轉有局部短暫陣雨或雷雨；明天鋒面快速南下，各地有局部陣雨或雷雨；北台氣溫降、明顯轉涼；明晚由北而南、天氣好轉，降雨停歇。

他提醒，今、明2天應注意「對流胞」帶來小範圍的「劇烈天氣」。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，14至18日鋒面已南移、在巴士海峽至呂宋島徘徊，鋒後大陸高壓帶來乾空氣，各地晴時多雲，中南部山區午後偶有零星少量降雨的機率，白天偏熱、早晚偏涼，日夜溫差大，14日至16日的清晨，因「輻射冷卻」加成，北台灣平地最低溫降至15度左右。（編輯：戴光育）1130512