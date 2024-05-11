吳德榮：12日鋒面接近局部短暫陣雨或雷雨 13日留意劇烈天氣
2024/5/11 09:02（5/11 09:18 更新）
（中央社記者余曉涵台北11日電）氣象專家吳德榮說，今天各地晴時多雲，明天起鋒面接近，大氣轉趨不穩定，13日鋒面快速南下，各地有局部陣雨或雷雨，要留意劇烈天氣發生。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，高壓迴流，各地晴時多雲，午後中南部山區偶有局部短暫陣雨的機率，白天熱如夏，注意防曬、防中暑。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天鋒面接近，大氣趨不穩定，轉有局部短暫陣雨或雷雨；13日鋒面快速南下，各地有局部陣雨或雷雨，應注意「對流胞」帶來小範圍的「劇烈天氣」，北台氣溫降、明顯轉涼，晚上後天氣好轉，降雨停歇。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，14至17日鋒面已南移、在巴士海峽至呂宋島徘徊，鋒後大陸高壓帶來乾空氣，各地晴時多雲，午後中南部山區偶有局部短暫陣雨的機率；白天偏熱、早晚偏涼，日夜溫差大，清晨，因「輻射冷卻」加成，北台平地最低溫降至攝氏15度左右。
吳德榮表示，歐洲模式模擬下週菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀，但發展很緩慢，其他各國模式亦有類似的模擬，應繼續觀察。（編輯：方沛清）1130511
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