花蓮再震規模5.8 氣象署：仍屬403地震餘震

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（中央社記者余曉涵台北10日電）花蓮今天下午再度發生規模5.8地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，下午這起地震仍屬於403地震的餘震，由於震央接近北部，加上場址效應，因此雙北都會區感受「搖很大」。

根據中央氣象署最新資訊，10日下午3時45分發生芮氏規模5.8地震，地震深度10公里，震央位於花蓮縣政府東北方32.8公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣、宜蘭縣4級。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富向媒體表示，今天下午這起地震也是403地震的餘震，屬於極淺層地震，深度只有10公里，台灣各地都有明顯搖晃。

吳健富指出，由於這次的震央接近北部地區，加上場址效應，因此北部都會區的民眾感受強烈。

吳健富說，今天上午花蓮的3起地震也是403地震的餘震，研判餘震事件仍會持續，餘震時間會持續3個月到6個月，不過有觀察到每天餘震數量減少，頻率也在拉大，但還是不排除會有零星較大規模的餘震。

根據氣象署地震中心統計，截至今天下午4時，403地震主震加上餘震共有1400起，其中規模6到7的有5起，規模5到6的也有69起。

吳健富提醒，台灣是地震的好發區域，民眾平時要做好防震準備。（編輯：陳政偉）1130510