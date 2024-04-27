13縣市國家級警報大響 氣象署：403地震的餘震

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（中央社記者余曉涵台北27日電）凌晨花蓮發生規模6.1地震，包含台北市及新北市在內13個縣市國家級警報大響。中央氣象署今天說，凌晨這起地震仍屬於403地震的餘震序列。

根據中央氣象署最新資訊，今天凌晨發生多起地震，其中凌晨2時21分發生芮氏規模6.1地震，最大震度花蓮、宜蘭、南投、台中、桃園、新竹縣、新北市4級。包含台北市，新北市等有13個縣市國家級警報大響。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富凌晨向媒體表示，凌晨這幾起地震研判仍然是403地震的餘震序列，因為403地震是規模很大的地震，因此地震序列會做應力調整。

吳健富表示，4月23日靠近鹽寮的地區發生2起規模6以上地震後，現在又調到北邊進行能量釋放。

根據中央氣象署統計，截至今天凌晨3時4分為止，共發生1299次餘震，顯著有感有327起，小區域有972起。其中規模6到7的有5起，規模5到6的有62起。

吳健富提醒，403地震序列還在持續當中，雖然個數會隨著時間逐漸減少，但還是有機會出現零星較大規模餘震，並帶出密集餘震，提醒民眾近期受到鋒面影響，有較大雨勢，民眾要特別留意。

吳健富指出，若從921地震的經驗來看，餘震至少要3個月到6個月才會平緩，因此研判403地震的餘震還要持續3個月。

至於為何雙北搖很大，吳健富表示，主因是地震發生在凌晨，晚上背景雜訊相對安靜，加上這次餘震震央靠近北部，以及盆地效應跟大樓影響等，感覺才會比較明顯。（編輯：徐睿承）1130427