花蓮地震規模6.1最大震度4級 9縣市國家級警報
2024/4/27 02:28（4/27 03:09 更新）
（中央社台北27日電）根據中央氣象署最新資訊，今天凌晨連3震，分別於2時21分、2時45分、2時49分發生芮氏規模6.1、4.7及5.8地震，震央皆位於花蓮。
2時21分發生芮氏規模6.1地震，地震深度24.9公里，震央位於花蓮縣政府北北東方 23.0 公里（位於花蓮縣近海），最大震度花蓮、宜蘭、南投、台中、桃園、新竹縣、新北市4級。
地震發生後，氣象署針對台中市、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市等地發布國家級警報，提醒民眾慎防強烈搖晃。
2時45分發生芮氏規模4.7地震，地震深度33.2公里，震央位於花蓮縣政府北方 23.4 公里（位於花蓮縣秀林鄉），最大震度花蓮、宜蘭3級。
2時49分發生芮氏規模5.8地震，地震深度18.9公里，震央位於花蓮縣政府北北東方 29.9 公里（位於花蓮縣秀林鄉），最大震度花蓮、宜蘭、南投、台中、新竹縣4級。（編輯：林傑立）1130427
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