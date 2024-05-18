梅雨鋒面20日接近天氣轉不穩定 21至24日全台防雷雨

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）中央氣象署預報，今明兩天溫暖偏熱，局部地區有短暫雨，20日梅雨鋒面接近，天氣漸趨不穩定，21日至24日全台應防雷雨。

氣象署指出，今明兩天白天溫暖偏熱，西半部高溫都在攝氏30度以上，東半部28至30度，迎風面的北部、東半部雲量多，易有局部短暫雨。

氣象署預報，20日華南附近梅雨鋒面接近，台灣附近水氣明顯增加，天氣轉趨不穩定，除了東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，西半部地區上午起陸續有鋒面前緣的對流移入，越晚降雨機率越高。

氣象署預測，21日至24日鋒面影響，西南風增強，各地降雨機率增加；21、22日各地降雨明顯，都有短暫陣雨或雷雨，西半部地區降雨範圍廣，整日斷斷續續有中小尺度對流移入，也可能有短延時強降雨，尤其中南部地區有較大雨勢；24日降雨稍緩，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署指出，25日至27日鋒面將逐漸遠離，中南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。（編輯：戴光育）1130518