未來一週鋒面滯留 5/20由南而北降雨漸增

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（中央社記者張雄風台北19日電）氣象署今天表示，未來一週受鋒面滯留影響，明天白天起中南部、東半部有短暫陣雨，午後北部山區、中南部地區可能有較大雨勢；21、22日降雨最明顯，西半部地區留意大雨發生。

中央氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，未來一週主要留意梅雨鋒面影響，明天白天鋒面由華南一帶向台灣接近，中南部、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，北部下半天起也有短暫陣雨或雷雨。

張竣堯提醒，明天白天鋒面在海面上就會有對流發展，金馬地區留意有局部較大雨勢，午後北部山區、中南部地區也要留意較大雨勢發生。

張竣堯表示，明天入夜之後鋒面開始影響全台，雨勢增加，22日之前西半部都要留意有大雨發生，可能會有短延時強降雨、雷擊、強陣風；東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨。

張竣堯說，23、24日鋒面還在台灣上空，天氣仍不穩定，各地有局部短暫陣雨或雷雨；25日鋒面逐漸遠離，降雨趨緩，西半部、東北部還是會有局部短暫陣雨。

張竣堯進一步說明，傳統定義上梅雨是需要大尺度的西南季風加上鋒面滯留，目前觀察可能要等到5月底至6月初；然而未來一週這波鋒面滯留時間較久，雖未有西南季風訊號，但仍可視為廣義的梅雨鋒面。

溫度部分，張竣堯提到，鋒面影響期間水氣增加，各地高溫約攝氏28至30度，低溫23至25度，感受上較悶熱。

張竣堯說，目前在菲律賓東方海面還沒有明顯的熱帶系統發展，雖然部分模式後期可能會有低壓生成，但未來一週影響台灣的仍以鋒面降雨為主。（編輯：張雅淨）1130519