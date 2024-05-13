鋒面逐漸遠離地降雨趨緩 14日東北季風影響各地偏涼
2024/5/13 17:43（5/13 18:18 更新）
（中央社記者余曉涵台北13日電）氣象署今天表示，影響台灣的鋒面逐漸遠離，乾空氣南下，今天晚間到明天水氣減少，降雨趨緩，但受東北季風影響各地偏涼，明天白天太陽露臉，溫度回升，西半部日夜溫差較大。
中央氣象署預報員張承傳今天向媒體表示，鋒面逐漸遠離，降雨趨緩，東北部、東部跟中南部山區今天晚間到明天還是有局部短暫陣雨，北部跟東南部降雨會轉為零星，中南部則是多雲到晴。
張承傳表示，溫度方面，明天受到東北季風影響，各地偏涼，白天太陽露臉，北部氣溫相較今天會有所回升，各地都是舒適的天氣型態，西半部要留意日夜溫差大。
氣象署指出，15日東北季風減弱，各地早晚天氣仍涼，白天氣溫回升，西半部日夜溫差大；各地多雲到晴，東半部有局部短暫陣雨，午後西半部山區局部短暫雷陣雨。16日天氣類似，東北季風稍增強，各地早晚較涼。
氣象署指出，17日至19日東北季風稍減弱，各地大多為多雲到晴，東半部地區有零星短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。20日水氣增多，東半部、北部及南部局部零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。（編輯：陳清芳）1130513
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