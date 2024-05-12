賈新興：全球均溫連11個月破紀錄 世紀末增溫1.5度內難達成

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（中央社記者張雄風台北12日電）氣象專家賈新興今天指出，資料顯示今年4月全球均溫為同期新高，是史上最熱的4月，較工業革命時期高1.58度，連11個月刷新紀錄；若不積極減碳，世紀末增溫可能難在1.5度內。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，根據歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service, C3S）」資料，今年4月為史上最熱的4月，較氣候值（1990至2020年）高出攝氏0.67度，比工業革命時期（1850至1900年）高出1.58度。

賈新興告訴中央社記者，今年全球4月均溫為15.03度，自2023年6月起至今，連續11個月每個月都刷新同期紀錄。

賈新興表示，目前來看短期（每月）均溫都接近或高於工業革命時期1.5度，而全球呼籲世紀末的目標是降溫1.5度，雖然4月可能只是百年平均中的1個月，倘若每月高溫仍持續創紀錄，「增溫控制在1.5度以下幾乎是不可能」。

賈新興說明，目前觀察去年至今全球增溫的原因之一，可能是受到 聖嬰現象 聖嬰現象小百科 聖誕節前後，祕魯西岸東太平洋常有一股由北向南的暖洋流，漁獲隨之減少，當地漁民利用空檔保養漁船、漁具，並將暖洋流取名「El Niño」，譯為聖嬰現象。聖嬰現象大約每2至7年會發生一次，持續9至12個月，可能引發異常氣候。 聖嬰現象發生時，南美洲地區會出現暴雨，而東南亞、澳大利亞則會出現乾旱。仰賴農業和漁業，特別是太平洋附近的開發中國家通常最受影響。 赤道東太平洋海溫除了會異常變暖，有時候也會變冷，對氣候的影響與聖嬰現象相反。這個現象被科學家取名字La Niña，是西班牙文中「女孩」的意思，通常被稱作「反聖嬰」現象。 資料來源：中央氣象署 看更多 關閉 影響，太平洋海溫偏高，連帶全球溫度也會升高；可能今年8、9月聖嬰現象會結束，回歸到一般的氣候型態，屆時可再觀察氣溫的變化。

賈新興強調，日前環境部與國科會公開說明國家氣候變遷科學報告，對於世紀末若增溫達2度以上的各種情境進行模擬示警；他也呼籲減碳、降溫已經是當務之急。（編輯：管中維）1130512