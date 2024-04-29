菲律賓體感飆破50度 360萬學生因酷熱無法上學
（中央社馬尼拉29日綜合外電報導）菲律賓天氣酷熱不僅會抑制農業生產、擾亂水電供應、為企業帶來壓力，也會影響學生學習，阻撓這個東南亞國家趕上鄰國教育的努力。
聖嬰現象小百科
聖誕節前後，祕魯西岸東太平洋常有一股由北向南的暖洋流，漁獲隨之減少，當地漁民利用空檔保養漁船、漁具，並將暖洋流取名「El Niño」，譯為聖嬰現象。聖嬰現象大約每2至7年會發生一次，持續9至12個月，可能引發異常氣候。
聖嬰現象發生時，南美洲地區會出現暴雨，而東南亞、澳大利亞則會出現乾旱。仰賴農業和漁業，特別是太平洋附近的開發中國家通常最受影響。
赤道東太平洋海溫除了會異常變暖，有時候也會變冷，對氣候的影響與聖嬰現象相反。這個現象被科學家取名字La Niña，是西班牙文中「女孩」的意思，通常被稱作「反聖嬰」現象。
資料來源：中央氣象署
根據國際學生能力評量計畫（Programme for International Student Assessment, PISA），菲律賓數學、科學和閱讀方面的得分在全球名列倒數，部分原因是疫情期間遠距學習不足。
因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情一度中斷學業、現年23歲還在讀高中的馬胡賽（Kirt Mahusay）表示：「現在天氣爆熱，皮膚都被曬傷，不像以前的（夏天）高溫還可以忍受。」
教育部資料顯示，數以千計學校因高溫停課，影響超過360萬名學生。
「拯救菲律賓孩童」（Save the Children Philippines）的基礎教育顧問卡斯楚（Xerxes Castro）說：「我們預計5月會因為熱浪造成更多停課，預期平均（體感）溫度會超過攝氏52度，可以想像這對學生而言壓力會有多大。」
氣候變遷讓南亞和東南亞大半地區熱上加熱，連帶拖累學生學習。
拯救菲律賓孩童指出，兒童長時間暴露酷熱環境，特別容易罹患熱相關疾病，例如頭暈、嘔吐和昏厥。
學生和教師都對遠距教學的困難表示擔憂，特別是在較貧困地區。在這些地區，家中學習環境不佳，網路連線可能也不好。
20歲高中生沙萊曼（Esmaira Solaiman）在家裡參與線上課程後表示：「因為天氣太熱，我無法集中注意力，因為我覺得頭暈。」
在首都馬尼拉上實體課程的學生，則會藉助攜帶型電風扇、筆記本甚至是硬紙板來搧風，稍微解解熱。
62歲的中學教師桑托斯（Memia Santos）說：「因為天氣太熱，我的血壓飆高，汗流浹背，有時會頭暈眼花。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130429
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