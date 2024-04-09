2024年遇最熱3月 全球連10月刷新高溫紀錄

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（中央社巴黎9日綜合外電報導）歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」今天表示，今年3月是有紀錄以來最熱的3月，且是連續第10個月刷新高溫紀錄，海面溫度也創下「驚人」新高。

綜合法新社與路透社報導，這一年已出現一些極端氣候現象，溫室氣體排放量也不斷增加，今天的新警訊促使各界再度呼籲加速採取行動以控制全球暖化。

自去年6月以來，每個月都打破歷來同月最高溫紀錄，今年3月也不例外。

「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）表示，今年3月全球氣溫比工業時代前的1850年到1900年3月平均氣溫高攝氏1.68度。

「哥白尼氣候變化服務」副主任勃吉斯（Samantha Burgess）說，新的3月高溫紀錄只比舊紀錄高出0.1度，但更重要的警訊是整體趨勢。

從非洲部分地區到格陵蘭（Greenland）、南美和南極洲，全球廣大地區今年3月都出現高於平均的氣溫。

圖為2024年3月地面氣溫與1991年至2020年 3月平均值比較。（圖取自哥白尼氣候變化服務網頁climate.copernicus.eu）

這不僅是連續10個月打破同月高溫紀錄，截至今年3月的12個月也是有紀錄以來最熱的12個月，比工業革命前平均高出1.58度。

在2015年巴黎氣候協定中，各國同意致力將全球升溫限制在1.5度以內。新的高溫紀錄不代表協定所設限制已遭突破，因為協定目標是以數十年來衡量，而非單一年度。

但勃吉斯告訴法新社：「現實是我們極為接近（上限），而且時間已經不多。」

聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）曾警告，全球很可能在2030年代初期超過1.5度的升溫限制。

此外，勃吉斯說，今年2月全球海面溫度的紀錄又於3月被打破，情況「極不尋常」。

海洋溫度上升意味著大氣含水量更多，導致天氣更不穩定，例如強風和豪雨。

「哥白尼氣候變化服務」的紀錄可追溯到1940年，但冰芯、樹木年輪和珊瑚骨骼等其他氣候資料來源，讓科學家得以利用更久遠過去的證據來擴展他們的結論。

勃吉斯說：「我們知道，我們現在生活的這段時期可能是過去10萬年來最暖。」

「哥白尼氣候變化服務」表示，異常高溫的主因是人為溫室氣體排放。其他因素還包括聖嬰現象（El Nino），即造成太平洋東部海面水溫變暖的天氣模式。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）本月5日表示，二氧化碳、甲烷、一氧化二氮這3種主要人為溫室氣體的排放量於2023年再度增加。

勃吉斯說：「在我們達到淨零排放之前，將持續看到溫度上升。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1130409