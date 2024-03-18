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熱浪燒灼里約熱內盧 體感溫度62.3度創10年新高

2024/3/18 22:52
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（中央社里約熱內盧18日綜合外電報導）巴西氣象部門表示，悶熱的熱浪在巴西創下新紀錄，里約熱內盧（Rio de Janeiro）酷熱指數（heat index，又稱體感溫度）昨天達到攝氏62.3度，創下10年來最高。

法新社報導，酷熱指數是綜合氣溫和濕度的一種衡量指標，Alerta Rio氣象系統表示，里約今天的實際最高溫為攝氏42度。

當地時間昨天9時55分，里約西部創下酷熱指數攝氏62.3度的紀錄，這也是Alerta Rio自2014年開始記錄此類高溫以來的「最高紀錄」。

當局發布應對高溫的建議時，受歡迎的伊帕尼馬（Ipanema）和柯帕加巴納（Copacabana）海灘擠滿人潮。

49歲行政助理柯瑞亞（Raquel Correia）在里約中心一處公園感嘆道：「我很擔心情況變得更糟，因為人口正在大量增加，而由於住房增加，人為毀林也十分嚴重。」

上一次酷熱指數紀錄在去年11月創下，當時達到攝氏59.7度。

與此同時，極端降雨也在巴西南部造成巨大災害，根據當局說法，預計下週將持續降雨。

氣象資訊網站MetSul昨天發出示警：「由於強降雨和風暴，巴西中南部本週面臨極高風險。最令人擔憂的天氣系統是一道強烈冷鋒，屆時暴雨將隨之而來，可能還會有強風。」（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130318

#里約
#巴西
#里約熱內盧
#法新社
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