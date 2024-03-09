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熱浪席捲澳洲東南部 墨爾本恐飆39度野火風險增

2024/3/9 23:14
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（中央社雪梨9日綜合外電報導）澳洲東南部大片地帶今天遭到高溫熱浪席捲，爆發森林野火的風險升高。部分地方氣溫上看攝氏40度，大城墨爾本預報今天最高溫可能飆上攝氏39度。

路透社報導，澳洲氣象局今天針對南澳州（South Australia）、新南威爾斯州（New South Wales）、塔斯馬尼亞州（Tasmania）、澳洲首都特區（ACT）及維多利亞州（Victoria）發布熱浪警報，警告部分地區的氣溫可能超過攝氏40度。

在維多利亞州首府墨爾本，氣象預報今天的最高溫將達到攝氏39度，較當地平均3月氣溫高出多達攝氏15度。當地今天上午11時10分，氣溫已達攝氏31.5度。

澳洲氣象局在社群媒體平台X發文說：「（維多利亞州）中部和西南部地區，包括墨爾本和吉朗（Geelong），預報會有極高的火災風險。」

而在澳洲人口最多的新南威爾斯州，根據當地鄉村消防局（Rural Fire Service）的網站，今天共有19起灌木或草地火災正在延燒。

澳洲氣象局高級氣象學者史卡利（Sarah Scully）對澳洲廣播公司（ABC）表示，這波熱浪很可能持續到12日，「預測屆時將改吹南風，吹來一波降溫許多的冷氣團」。（譯者：洪啟原/核稿：張正芊）1130309

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